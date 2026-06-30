Peste suina, il contagio non si ferma: cinque nuovi casi a Genova. Salgono i comuni coinvolti nell’epidemia

Genova. Non si ferma il bollettino dei nuovi casi di peste suina africana riscontrati nei boschi di Liguria e Piemonte.Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.168 casi. crescono a 823 in Piemonte, aumentano a 1.345 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria sono state riscontrate sei nuove positività sui cinghiali: cinque in provincia di Genova, tutte a Genova (305); una in provincia della Spezia a Rocchetta di Vara (quattordici). Il totale in regione sale a 1.345 casi.

In Piemonte sono state osservate cinque nuove positività sui cinghiali, tutti in provincia di Cuneo: quattro ad Arguello (primi casi), una a Cerreto Langhe (primo caso). Il totale in regione cresce a 823 positivi. Con i casi di Arguello e Cerreto Langhe il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 205.