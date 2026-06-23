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Bollettino

Peste suina, continuano i nuovi casi: Genova raggiunge quota 300

In Liguria sono state riscontrate otto nuove positività sui cinghiali, con un primo caso a Cengio, in provincia di Savona

peste suina

Genova. Si aggiorna senza soluzione di continuità il bollettino dei casi riscontrati positivi alla peste suina africana che dal 2022 sta dilagando nella popolazione di ungulati di Liguria e Piemonte.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.157 casi. Stabili a 818 in Piemonte, aumentano a 1.339 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 818 positivi.

In Liguria sono state riscontrate otto nuove positività sui cinghiali: quattro in provincia di Genova, tre a Genova (300) e una a Rapallo (25); quattro in provincia di Savona, una a Cengio (primo caso), due a Piano Crixia (diciotto), e una a Varazze (38). Il totale in regione sale a 1.339 casi. Con il caso di Cengio il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 203.

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