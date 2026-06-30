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Il caso

Personale marittimo GNV: proclamato sciopero di 24 ore il 22 e 23 luglio

All'origine della protesta c'è la netta rottura delle relazioni tra le parti. La CSLE contesta la condotta della compagnia di navigazione, la quale "continua a negare ogni forma di confronto con questo sindacato"

Gnv orion

Genova. Il sindacato CSLE ha proclamato ufficialmente una giornata di sciopero nazionale del personale dipendente di GNV S.p.A.. L’astensione dal lavoro si svolgerà dalle ore 12:00 del 22 luglio 2026 fino alle ore 11:59 del giorno successivo. La decisione è stata presa formalmente, come comunicato alla Commissione di Garanzia, “preso atto dell’esaurimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla Legge n. 146/1990” e dopo il decorso del periodo di stato di agitazione.

All’origine della protesta c’è la netta rottura delle relazioni tra le parti. La CSLE contesta la condotta della compagnia di navigazione, la quale “continua a negare ogni forma di confronto con la scrivente Organizzazione Sindacale, rifiutando l’apertura di un tavolo di trattativa sulle problematiche riguardanti il personale marittimo”. A questo si aggiunge il “persistente refusal dell’Azienda di riconoscere e consentire il pieno esercizio delle prerogative dei Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA)” regolarmente eletti a bordo delle navi, ostacolando la tutela dei lavoratori.

Il sindacato denuncia inoltre “una grave disparità nel panorama delle relazioni industriali”. GNV S.p.A. viene infatti accusata di intrattenere rapporti “esclusivamente con altre organizzazioni sindacali, escludendo immotivatamente la CSLE”.

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