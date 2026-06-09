“Pelli, popoli, percussioni”: al PalaCep tre spettacoli ad ingresso gratuito dall’11 al 13 giugno

Genova. “Pelli, popoli, percussioni” è un progetto che propone diverse iniziative nel Ponente cittadino, riservando al PalaCep gli spettacoli che vedono come protagonisti percussionisti di varie estrazioni stilistiche e geografiche.

Si inizierà giovedì 11 giugno, con KYOSHINDO, gruppo italo giapponese di percussionisti taiko autocostruiti studiati e suonati con i maestri della tradizione nipponica.

Venerdì 12 giugno sarà invece la volta di BAKH YAYE FAMILY, danze e ritmi di percussioni africane (tra cui il djembee, il balaphon e il sabar) da Senegal, Burkina Faso, Mali con la direzione del maestro senegalese Cheikh Fall.

Infine sabato 13 la chiusura con LE TARANTELLE PIZZICHE, una notte con le vorticose danze e ritmiche della taranta con musicisti e danzatori della Famiglia Giannuzzi.

Tutti gli spettacoli, con inizio alle ore 21, saranno a ingresso gratuito.