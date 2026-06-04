Pegli e San Quirico, 250mila euro dal Comune per riqualificare le aree gioco

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Manutenzioni e ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria di due aree gioco cittadine: a Pegli, nel parco di Villa Centurione-Doria e a San Quirico, presso i giardini San Biagio di via Romairone. Gli interventi sono finanziati complessivamente con 250.000 euro di fondi comunali.

«Siamo davvero felici di annunciare lo stanziamento di queste importantissime risorse per la riqualificazione di due aree gioco sul territorio comunale e, nello specifico, a Pegli e San Quirico – afferma l’assessore Ferrante – I 250.000 euro che abbiamo aggiunto a dicembre nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici per l’annualità 2026 proprio per realizzare interventi di questo tipo, consentiranno di ammodernare e rigenerare due spazi di aggregazione molto frequentati dai bambini e dalle famiglie dei due quartieri, in linea con l’impegno portato avanti dalla nostra Amministrazione, su input della nostra sindaca, per aumentare l’accessibilità e il numero di spazi gratuiti di socialità e incontro per la cittadinanza».

«Le aree gioco sono opere e spazi urbani su cui veniamo spesso sollecitati dai nostri concittadini che ne lamentano la mancanza o la vetustà – aggiunge Ferrante – Si tratta di spazi fondamentali per la crescita e il benessere psicofisico dei più piccoli, vere e proprie infrastrutture sociali che rivestono un ruolo importante per la comunità grazie alla loro capacità di migliorare la qualità della vita dei più piccoli, rendendo gli spazi pubblici più accoglienti e adatti alle esigenze della comunità. Continueremo a muoverci in questa direzione che ci consente di abbinare rigenerazione urbana e creazione di legami sociali».