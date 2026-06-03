Castelletto, pedone investito sulle strisce in corso Magenta

Genova. Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito in modo serio – ma non rischia di morire – per essere stato investito da un furgone mentre attraversava la strada nel quartiere di Castelletto a Genova.

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 9 in corso Magenta. Il pedone stava attraversando regolarmente sulle strisce all’altezza del bivio per via Bertani quando è stato travolto dal mezzo.

Sul posto la polizia locale e i militi della Squadra Emergenze, inviati dal 118. Il 70enne ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Ripercussioni per il traffico della zona.