  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Pericolo

Castelletto, pedone investito sulle strisce in corso Magenta

Un uomo di circa 70 anni è stato travolto da un furgone. È stato portato al San Martino

Generico giugno 2026

Genova. Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito in modo serio – ma non rischia di morire – per essere stato investito da un furgone mentre attraversava la strada nel quartiere di Castelletto a Genova.

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 9 in corso Magenta. Il pedone stava attraversando regolarmente sulle strisce all’altezza del bivio per via Bertani quando è stato travolto dal mezzo.

Sul posto la polizia locale e i militi della Squadra Emergenze, inviati dal 118. Il 70enne ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Ripercussioni per il traffico della zona.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.