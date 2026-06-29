Parte il Free Night Bus, la navetta notturna gratuita per la movida del Tigullio

Tigullio. Dal primo luglio entra in servizio nel Tigullio il Free Night Bus, una navetta che garantirà sino al 31 agosto corse gratuite ogni sera tra Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure.



Il Free Night Bus nasce dalla collaborazione tra i sei comuni del Tigullio, che hanno scelto di investire insieme in un servizio capace di migliorare la mobilità estiva. L’obiettivo è rendere gli spostamenti più semplici e sicuri, contribuendo al tempo stesso a favorire una mobilità più sostenibile.

Le corse saranno attive tutti i giorni, con partenze dalle 23.30 in entrambe le direzioni fino alle prime ore del mattino e fermate nei principali centri, presso le stazioni ferroviarie e nei punti di maggiore interesse del territorio, con capolinea in piazza Matteotti a Sestri Levante e presso il Covo di Nord Est a Santa Margherita.

“Gratuito, sicuro e sostenibile: il Free Night Bus è un invito a vivere il Tigullio in libertà, lasciando l’auto a casa e scegliendo un modo nuovo di muoversi tra le località della riviera. Il progetto rappresenta un’importante sinergia tra i comuni, che confermano così la volontà di offrire servizi condivisi in grado di rispondere alle esigenze di un territorio che, durante l’estate, accoglie ogni giorno migliaia di visitatori e turisti”, commentano gli amministratori di Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure.