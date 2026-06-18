Parole Spalancate, il 21 giugno a Palazzo Ducale arriva il poetry slam: il pubblico sarà giudice

Genova. Testi propri, tre minuti di tempo, solo corpo e voce: questi gli ingredienti base del poetry slam, la gara di poesia a giudizio popolare che andrà in scena sul palco di Palazzo Ducale, nell’ambito del festival di poesia Parole Spalancate. Appuntamento il 21 giugno alle 18.00 nel cortile maggiore.

Un po’ spettacolo, un po’ sfida, un po’ rito collettivo, il poetry slam è un format che mescola scrittura poetica e capacità performativa, rifacendosi alla natura originale della poesia come arte orale e momento di condivisione.

Un evento in cui il pubblico non è chiamato solo a ricoprire il ruolo dello spettatore, ma anche quello di giudice, e che sta avendo un notevole successo nel nostro paese. Sono infatti oltre cinquencento gli eventi di questoo tipo organizzati ogni anno in Italia e strutturati come un vero e proprio campionato nazionale, gestito dalla Lips, la Lega Itaiana Poetry Slam.

A salire sul palco del cortile maggiore di Palazzo Ducale saranno sette performer tra i migliori in circolazione. Il poetry slam presentato all’interno di Parole Spalancate è infatti anche la seconda serata delle finali regionali del campionato italiano e ognuno dei poeti che si esibirà si è guadagnato questo diritto vincendo nel corso dell’anno una delle tappe liguri del campionato.

A darsi battaglia domenica 21, dalle ore 18, nella giornata conclusiva di Parole Spalancate, saranno: Gabriele Duville, Elena Milano, Fabrizio Nuovibri, Quasicomedire, Amanta Strata, Roberto Sturlese e Pino Sgromo.

A condurre la gara, nel ruolo di maestri di cerimonia, saranno Filippo Balestra e Andrea Fabiani, di Genova Slam, costola genovese della Lega Italiana Poetry Slam e dinamico collettivo poetico, di cui fanno parte anche Silvia Benvenuti e Stella Venturo.

Quello tra Parole Spalancate e il poetry slam è tra l’altro un connubio che ha una lunga tradizione. Il festival genovese ha infatti ospitato ben due volte le finali nazionali Lips, nel 2016 e nel 2018.

L’ingresso è gratuito.