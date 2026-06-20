Riaperto dopo due mesi il parco delle Dune di Pra’: completati i lavori di messa in sicurezza

Genova. E’ stata riaperta questa mattina al pubblico l’intera passeggiata del Parco delle Dune di Pra’. L’apertura è stata disposta a seguito dei sopralluoghi tecnici che hanno verificato l’idoneità delle finiture e il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria del verde eseguiti da Aster.

Per ragioni di sicurezza e in attesa dell’allacciamento definitivo alla rete elettrica, l’accesso al parco sarà temporaneamente limitato alle sole ore diurne, con orari regolati in base alla luce naturale. L’Amministrazione ha inoltre predisposto apposita cartellonistica e attivato servizi di controllo per garantire il corretto utilizzo dell’area.

Il provvedimento è il risultato del confronto in corso tra il Comune di Genova e l’Autorità di Sistema Portuale per la progressiva gestione del parco.

“La riapertura della passeggiata del Parco delle Dune rappresenta un risultato importante per il Ponente, un territorio caratterizzato da una forte presenza industriale che recupera così uno spazio fondamentale di aggregazione, atteso dalla cittadinanza- dichiarano gli assessori Davide Patrone al Patrimonio, e Francesca Coppola all’Urbanistica – Come Amministrazione abbiamo lavorato in sinergia per superare la fase di stallo e le questioni che avevano portato alla chiusura del parco, coordinando gli interventi di manutenzione straordinaria del verde e i tavoli tecnici con l’Autorità di Sistema Portuale per restituire l’area in condizioni di totale sicurezza e decoro.”

Questa riapertura rappresenta, sostengono da palazzo Tursi, l’avvio di un percorso di valorizzazione a lungo termine: “Se da un lato siamo già impegnati a risolvere il nodo dell’impiantistica per garantire l’illuminazione a pieno regime entro l’autunno, dall’altro siamo consapevoli che la qualità di questo parco dipenderà da una gestione attenta e continuativa. Il nostro obiettivo comune è garantire nel tempo le risorse necessarie affinché questo spazio pubblico resti accessibile, sicuro e ben mantenuto negli anni, diventando un bene fruibile quotidianamente da tutta la comunità”.

Il parco delle Dune

Il parco si estende linearmente per oltre un chilometro e mezzo lungo il canale di calma del bacino di Genova Pra’ e occupa una superficie complessiva di 40.000 mq. È caratterizzato da una serie di “dune” sagomate – da cui il nome del parco – ricoperte da vegetazione e arbusti che mascherano alla vista il terminal portuale e fanno da naturale barriera acustica. Le dune sono percorse da un sentiero panoramico immerso in un contesto di pregio botanico. Le piante selezionate sono fra le più tipiche del clima mediterraneo, scelte in base a criteri estetici, ma anche climatici e agronomici.