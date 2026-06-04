Parco di Portofino, dragaggi, Fontanabuona: incontro tra Bucci e Pichetto Fratin

Roma. Si è svolto oggi alla Camera dei Deputati un incontro tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Al centro del confronto alcuni dei principali dossier liguri in materia ambientale e infrastrutturale, con particolare attenzione al Parco di Portofino, al collegamento della Val Fontanabuona e alla situazione dei dragaggi nei porti della regione.

Per quanto riguarda il Parco di Portofino, il presidente Bucci e il ministro Pichetto Fratin hanno condiviso la volontà di definire in tempi rapidi il quadro necessario alla costituzione e alla perimetrazione dell’area protetta, individuando una soluzione capace di coniugare la salvaguardia del patrimonio naturalistico e paesaggistico con il completamento del tunnel della Val Fontanabuona, intervento ritenuto fondamentale per migliorare l’accessibilità e la mobilità dell’intero comprensorio.

“Con il ministro Pichetto Fratin abbiamo avuto un confronto molto positivo e concreto sui temi che incidono sul futuro della Liguria – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. La valorizzazione dell’ambiente e la realizzazione di opere moderne e sostenibili non sono obiettivi alternativi, ma possono rafforzarsi a vicenda. Il tunnel della Fontanabuona rappresenta una risposta attesa da decenni e contribuirà anche a ridurre traffico, tempi di percorrenza ed emissioni, rappresentando un elemento di ulteriore salvaguardia del territorio e dell’ambiente del Parco”.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre affrontati i temi legati ai dragaggi e agli interventi necessari per garantire la piena funzionalità delle infrastrutture portuali liguri, confermando la piena collaborazione tra Regione Liguria e Ministero dell’Ambiente sui principali dossier di interesse comune.