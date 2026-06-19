Vaccinazioni contro il Papilloma Virus (Hpv), potenziato l’acceso diretto agli ambulatori Asl3

Genova. Asl3 promuove una campagna di vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) presso gli ambulatori della S.C. Igiene e Sanità Pubblica ATS-Asl3.
Nella settimana dal 22 al 26 giugno 2026, l’accesso diretto sarà esteso alle Case della Comunità di Genova Quarto, Struppa, Archimede e Fiumara, affiancandosi all’offerta già attiva presso la sede vaccinale di Villa Bombrini.
La vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) è offerta, in forma gratuita e senza necessità di prenotazione, alle seguenti categorie di cittadini:
- ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni di età;
- donne a partire dalla coorte di nascita 1995 residenti in Liguria e mai vaccinate in precedenza;
- donne trattate per lesioni precancerose (CIN 2 e CIN 3) da 3 mesi prima a 3 anni dopo il trattamento;
- uomini a partire dalla coorte di nascita 2004 residenti in Liguria e mai vaccinati in precedenza;
- uomini che fanno sesso con uomini;
- soggetti con infezione da HIV.
Di seguito sedi e orari della campagna vaccinale:
Casa della Comunità di Genova Quarto (Largo Francesco Cattanei 4)
- martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
- giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
- venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
Casa della Comunità di Struppa (via Struppa 150)
- martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
- venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
Casa della Comunità Archimede (via Archimede 30A)
- lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
- martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
- giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
- venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
Casa della Comunità di Fiumara (via Operai 80)
- lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
- martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
- venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
Villa Bombrini (via Lodovico Antonio Muratori 11R)
- lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
- martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
- giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
- venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
I minori devono essere accompagnati da un genitore, tutore o adulto munito di delega e documento di riconoscimento in corso di validità.