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Salute

Vaccinazioni contro il Papilloma Virus (Hpv), potenziato l’acceso diretto agli ambulatori Asl3

Nella settimana dal 22 al 26 giugno sarà esteso alle Case della Comunità di Genova Quarto, Struppa, Archimede e Fiumara, affiancandosi all'offerta già attiva presso la sede vaccinale di Villa Bombrini

consultorio visita medica

Genova. Asl3 promuove una campagna di vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) presso gli ambulatori della S.C. Igiene e Sanità Pubblica ATS-Asl3.

Nella settimana dal 22 al 26 giugno 2026, l’accesso diretto sarà esteso alle Case della Comunità di Genova Quarto, Struppa, Archimede e Fiumara, affiancandosi all’offerta già attiva presso la sede vaccinale di Villa Bombrini.

La vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) è offerta, in forma gratuita e senza necessità di prenotazione, alle seguenti categorie di cittadini:

  • ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni di età;
  • donne a partire dalla coorte di nascita 1995 residenti in Liguria e mai vaccinate in precedenza;
  • donne trattate per lesioni precancerose (CIN 2 e CIN 3) da 3 mesi prima a 3 anni dopo il trattamento;
  • uomini a partire dalla coorte di nascita 2004 residenti in Liguria e mai vaccinati in precedenza;
  • uomini che fanno sesso con uomini;
  • soggetti con infezione da HIV.

Di seguito sedi e orari della campagna vaccinale:

Casa della Comunità di Genova Quarto (Largo Francesco Cattanei 4)

  • martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
  • giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
  • venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

Casa della Comunità di Struppa (via Struppa 150)

  • martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
  • venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

Casa della Comunità Archimede (via Archimede 30A)

  • lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
  • martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
  • giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
  • venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

Casa della Comunità di Fiumara (via Operai 80)

  • lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
  • martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30
  • venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30 

Villa Bombrini (via Lodovico Antonio Muratori 11R)

  • lunedì 22 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
  • martedì 23 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
  • giovedì 25 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30
  • venerdì 26 giugno 2026 dalle 8 alle 11.30

I minori devono essere accompagnati da un genitore, tutore o adulto munito di delega e documento di riconoscimento in corso di validità.

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