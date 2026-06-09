Panchina Sampdoria: spuntano i primi nomi ma per il club “è ancora presto”

Genova. La Sampdoria prosegue la sua “rivoluzione silenziosa” anche lato panchina. Ormai appare sempre più scontata la non prosecuzione con Attilio Lombardo da primo allenatore. Nel calcio le variabili sono infinite ma se la società fosse convinta della soluzione “Popeye” l’avrebbe da tempo annunciata. Una scelta che inizialmente non ha trovato il gradimento della tifoseria, che però si riserva di attendere quelle che saranno le decisioni ufficiali della proprietà.

Uno dei nomi circolati negli ultimi giorni è quello di Davide Possanzini, che a Mantova ha svolto un biennio partito con la promozione dalla Serie C alla Serie B, un campionato di cadetteria da neo promosso concluso al quattordicesimo posto e un esonero a dicembre nella stagione passata. A livello di campo, Possanzini è un allenatore a cui piace un calcio propositivo e moderno, basato sul gioco di posizione e sulla costruzione dal basso. Tanta l’attenzione ad una copertura razionale degli spazi e fitte trame di passaggi corti per eludere il pressing avversario. In carriera ha lavorato con Roberto De Zerbi a Foggia, Palermo e Sassuolo. Come giocatore sono tante le esperienze, tra cui proprio alla Samp: era la stagione 2002-2003.

Ma non solo, ci sarebbero anche profili esteri rappresentati da nomi come lo spagnolo Julio Velasquez, che ha già lavorato con il papabile ds Branco in Olanda e recentemente ha vinto il campionato in Bulgaria con Levski Sofia. In Italia ha lavorato nell’Udinese, nel 2018, s0lo per pochi mesi venendo esonerato a novembre. Anche lui dalla propensione offensiva, descritto però come un tecnico capace di adeguarsi al materiale umano a disposizione. Sondato anche Mark Van Bommel, ex allenatore dell’Anversa. Un profilo più pragmatico rispetto agli altri, qualche settimana fa il suo nome era circolato anche per la panchina del suo ex Milan.

I contatti sembrano esserci stati ma prima la proprietà e Fredberg vogliono chiudere il discorso ds, con Americo Branco vicinissimo ad aggiudicarsi la direzione sportiva blucerchiata.