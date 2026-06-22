Panchina Sampdoria, curriculum? No, grazie. Corradi sarebbe il quinto debuttante in un anno

Domani sera alle 20,30 i tifosi della Sampdoria protesteranno a Bogliasco. Nel mirino, in particolare, la gestione di Walker e Fredberg. Ma, più in generale, il corso societario guidato da Tey. Che, in ormai quasi quattro anni, non ha mai fatto una conferenza stampa. Qualcosa di abbastanza clamoroso. Come clamoroso il fatto che non è ancora luglio e la dirigenza blucerchiata sia già riuscita a indispettire la piazza. Idee confuse per la scelta dell’allenatore in particolare: se dovesse trovare conferma l’indiscrezione di Bernardo Corradi, la squadra sarebbe per la quinta volta di fila guidata da un debuttante in categoria.

Chi allena la Sampdoria?

All’inizio sono stati sondati numerosi profili esteri, per poi virare sul mercato italiano. Le idee Pecchia e Possanzini sembravano sensate per motivi diversi. Il primo, con tre promozioni alle spalle, sarebbe stato il più gradito anche perché il suo arrivo avrebbe portato garanzie a livello di rosa. Il secondo ha messo in mostra un gran bel gioco col Mantova e avrebbe rappresentato una soluzione interessante per valorizzare i giocatori. Nulla di tutto ciò, con il club che ora sembra vicinissimo a Bernardo Corradi.

Allenatore cercasi anche senza esperienza

L’ex attaccante di Serie A e collaboratore di Massimiliano Allegri confermerebbe il leit motiv che ha accompagnato le scelte tecniche blucerchiate da un anno abbondante. La panchina della Sampdoria parrebbe ormai essere diventata un corso di formazione, un punto di partenza e non di arrivo.

Insomma, Fredberg che mesi fa cercava su Linkedin un assistente, sembra poco interessato al curriculum di chi deve ricoprire il ruolo più importante a livello tecnico. Si era partiti con la coppia Evani-Lombardo, mossa della disperazione favorita da Roberto Mancini. Retrocessione in Serie C “pulita” dal caso Brescia e dal seguente playout. L’estate scorsa, la più scommessa di tutte con Massimo Donati, la cui esperienza più corposa era stata in Serie D. Visto che per lui la panchina blucerchiata era un’occasione imperdibile, non aveva chiaramente potuto incidere in sede di mercato e gli avevano consegnato una squadra debole. Esonero quasi “scritto”. Poi, però, si fa addirittura peggio scegliendo un tecnico senza le credenziali necessarie, Salvatore Foti, a cui è stato affiancato Angelo Gregucci. Risultato? La squadra sprofonda verso quella che potrebbe essere la seconda retrocessione sul campo. Si promuove quindi Lombardo al ruolo di primo allenatore (da 16 anni vice o collaboratore) senza essere troppo convinti. Popeye salva la baracca con una giornata di anticipo.

Allenatori che “pesano poco” e le parole di Branco

Bernardo Corradi sarebbe quindi la quinta guida tecnica senza esperienza adeguata a sedere sulla panchina della Sampdoria. Ha maturato esperienza come collaboratore tecnico nelle nazionali giovanili prima di lavorare con Massimiliano Allegri al Milan lo scorso anno. La speranza, qualora arrivasse l’ufficialità, è che Fredberg abbia scovato un allenatore forte a cui nessuno aveva pensato. L’impressione al momento è che si opti su una soluzione che non abbia grosse pretese a livello di mercato. Visto che, come per Donati, per lui si tratterebbe a prescindere di un trampolino di lancio inaspettato.

Insomma, sembra che si ricada sempre negli stessi errori. La prima mossa di Américo Branco, quella di confermare Begic, è stata ottima. Anche il direttore sportivo è tutto da testare nel campionato italiano. Anche per lui la Serie B è una novità e la frase “Sono sceso di categoria solo per la Sampdoria” non è di certo stata elegantissima detta da un dirigente che nel curriculum ha Olhanense, Coimbra, Tondela e Fortuna Sittard.

Una serie di decisioni che chiaramente hanno fatto imbufalire una piazza stufa di improvvisazione e di scommesse al buio.