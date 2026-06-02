Pallavolo, la Pro Recco vince i campionati territoriali alla Spezia: i complimenti del sindaco Gandolfo

Recco. La Pro Recco Pallavolo si è laureata campione territoriale nelle finali di La Spezia. La squadra, capitanata da Arianna Camussa, e allenata da Alessandro Dominici, nelle partite di domenica ha confermato la propria superiorità con due vittorie nette con 2-0 al Centro Pallavolo Spezia e 2-0 al Lunezia Volley.

Hanno firmato l’impresa Arianna Camussa (capitano), Ilaria Tomassini, Passeri Alvita, Zanforlini Carolina, Da Prato Carolina, Zoe Ponte, Vittoria Giannettoni, Olivia Vignolo, Anna Mazzotti, Marta Ludovico, Sole Fabbri, Emma Bagnasco, Giorgia Romano e Alice Parma.

Il percorso sportivo ora prosegue con la fase regionale, in programma sabato al Palacus, dove la squadra affronterà le migliori formazioni delle province di Genova, Savona e Imperia.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha voluto esprimere la soddisfazione della città: “Complimenti a queste ragazze, allo staff tecnico e alla società per il risultato. Le atlete costituiscono un gruppo affiatato che ha saputo crescere durante tutta la stagione. Recco tifa per voi. Avanti così”.