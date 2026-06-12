Pallanuoto, la Pro Recco conquista la sesta finale consecutiva di Champions League

Recco. La Pro Recco abbatte l’Olympiacos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Sabato, a Malta (ore 21), i ragazzi di Sukno dovranno superare il Barceloneta per alzare la dodicesima. Migliori marcatori del match Irving e Granados, a segno quattro volte.

La partenza della Pro Recco è devastante, Fondelli da posizione 2 e Presciutti in ripartenza fanno male a Tzortzatos, poi Pavillard e Condemi rispondono al mancino di Zalanki (4-1). Cannella e Di Fulvio mantengono il +3 (5-2 e 6-3), il numero 4 romano manda i biancocelesti sul +4 capitalizzando un doppio uomo in più. Quattro reti di vantaggio che rimangono alla fine del tempo perché Granados da posizione 4 indovina il diagonale vincente rispondendo così alla terza rete dell’ex Zalanki (8-4).

Nel secondo tempo brilla la stella di Irving, letale da posizione 2: il capitano degli Usa va a bersaglio due volte (10-5). I ragazzi di Sukno volano addirittura sul +6 con Presciutti e Iocchi Gratta, che schiaccia in rete l’assist di Pavillard (12-6). Distanza che resta immutata al cambio campo grazie alla terza rete di Irving che annulla la bella esecuzione di Papanastasiou da posizione 4 (13-7).

Granados su rigore apre il terzo tempo, poi lo spagnolo si ripete con un super gol da posizione 3 (15-8). I biancocelesti si permettono il lusso di sbagliare un rigore con Cannella (palo), ma Irving dispensa pallanuoto e trova l’incrocio (poker per lui) chiudendo il quarto sul 16-9.

Giochi ormai fatti con un tempo di anticipo, Condemi in ripartenza segna il 17-9. Nicosia si toglie lo sfizio di murare un rigore a Genidounias e la Pro Recco vola in finale senza soffrire.

Sandro Sukno: “Abbiamo disputato un’ottima partita e offerto una prestazione di altissimo livello. Abbiamo dominato fin dall’inizio, sia in difesa che in attacco. È stata davvero una grande soddisfazione, ma purtroppo quella di stasera non era l’ultima partita di Champions League, quella che assegna la coppa. Ci aspetta ancora una sfida, l’ultima partita di questa Champions League, e servirà una prestazione simile a quella di questa sera. Di fronte avremo il Barceloneta, una squadra che esprime una pallanuoto moderna e di altissimo livello. Sarà sicuramente una grande partita e un grande spettacolo. Speriamo di riuscire a portare a casa la vittoria e tornare a Recco con la coppa”.