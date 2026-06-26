Pallanuoto, la Pro Recco conquista gara 1 della finale scudetto: battuto il Brescia 12 a 8

Genova. La Pro Recco fa sua gara 1 della finale Scudetto: nella battaglia di Sori (46 espulsioni) i ragazzi di Sukno battono il Brescia per 12-8. Domani si replica alle 21:00, poi la contesa si sposterà in Lombardia. Decisive le parate di Nicosia e il break del secondo tempo che porta i biancocelesti sul +4. Triplette per Di Fulvio e Granados.

Senza Pavillard, c’è Patchaliev nei quindici scelti da mister Sukno. Avvio caratterizzato dai rigori: Popadic tira fuori quello del possibile vantaggio, Condemi trasforma l’1-0. Il siciliano si ripete in alzo e tiro, ma il Brescia non si scoraggia e pareggia con Dolce e Balzarini (2-2). Botta e risposta nel finale, Buric con l’uomo in più, Del Basso a 8 secondi dalla sirena (3-3).

Il bresciano pareggia ancora schiacciando dal palo il rigore di Granados, procurato da Di Fulvio, all’inizio del secondo tempo (4-4). I ragazzi di Sukno giocano una grande pallanuoto e piazzano il break, sorretti da Nicosia, un muro anche in doppia inferiorità. Granados su rigore per il nuovo vantaggio, poi Cannella deposita in rete il cioccolatino di Iocchi Gratta (6-4). Prima del cambio campo la doppietta di Di Fulvio in alzo e tiro manda la Pro Recco sul +4 e indirizza il match.

Cinquanta secondi del terzo tempo e l’avanzata di Fondelli squarcia il lato sinistro del Brescia (9-4). Nicosia continua nella sua versione saracinesca, ma dopo dieci minuti di digiuno il Brescia trova la via del gol con la superiorità capitalizzata da Gianazza. E sempre in superiorità non sbaglia Casanova per il 9-6 che chiude il tempo.

I lombardi si avvicinano pericolosamente all’inizio del quarto tempo, ancora con Dolce in superiorità (9-7). Nel momento difficile ci pensa capitan Di Fulvio a battere Baggi Necchi sfruttando la sosta nel pozzetto di Balzarini. Il diagonale di Granados vale il +4, poi lo spagnolo in controfuga serve Cannella per il 12-7 di metà quarto. L’ultima rete di Ferrero vale solo per gli almanacchi, domani si torna in vasca per una nuova battaglia con vista sullo Scudetto.

Sandro Sukno: “Sapevamo che ci sarebbe aspettata una partita del genere, con così tante espulsioni, purtroppo siamo tornati dieci anni indietro, ma non ci interessa, ci prendiamo le nostre responsabilità e domani proveremo ad andare sul 2-0 che sarebbe un bel vantaggio. Impossibile recuperare dopo una sforzo così in sole 24 ore: ci aspettiamo la spinta del pubblico e faremo di tutto per portare a casa la vittoria”.

Gianmarco Nicosia: “Una partita nervosa, subito un rigore contro che loro hanno sbagliato e poteva scomporci. Difesa è stata la parola chiave nello spogliatoio e stasera abbiamo sfoderato un’ottima prestazione. Sono contento di alcuni miei interventi, ma ora giriamo pagina, testa alla seconda sfida tra meno di 24 ore”.

PRO RECCO WATERPOLO-AN BRESCIA TEAM 12-8

PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 3, A. Granados Ortega 3, G. Cannella 2, A. Fondelli 1, L. Durik, N. Presciutti, A. Patchaliev, M. Iocchi Gratta, R. Buric 1, F. Condemi 2, M. Irving, T. Negri, F. Cassia, L. Demarchi. All. Sukno

AN BRESCIA TEAM: T. Baggi-Necchi, M. Del Basso 2, S. Guerrato, F. Lodi, F. Ferrero 1, V. Popadic, V. Dolce 2, T. Gianazza 1, J. Alesiani, A. Viskovic, N. Casanova 1, M. Giri, F. Massenza Milani, A. Balzarini 1. All. Bovo

Arbitri: Calabrò e Guarracino

Parziali: 3-3, 5-1, 1-2, 3-2. Usciti per limite di falli: Balzarini (B), Alesiani (B), Irving (R), Giri (B), Cannella (R), Buric (R), Ferrero (B) e Iocchi Gratta (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco Waterpolo 5/17 + 3 rigori e AN Brescia Team 6/22 + un rigore (fuori).

FOTO FULVIO SCHENONE