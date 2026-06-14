Pallanuoto, finale amara per la Pro Recco: il Barceloneta vince di misura e conquista la Champions League

Genova. È amara la finale di Malta: il Barceloneta vince 17-16 e alza la sua seconda Champions League. Partita ricca di reti ed emozioni, con la Pro Recco avanti anche di tre gol e a metà gara sull’11-12, poi nel quarto tempo gli spagnoli piazzano il break decisivo (17-15) che indirizza il match. Non basta l’ultimo gol di Iocchi Gratta a completare la rimonta. Due rigori parati da Nicosia.

Il Barceloneta parte meglio, Munarriz con palomba in alzo e tiro, poi Gomila al centro, portano gli spagnoli sul 2-0. Iocchi Gratta prova a suonare la carica con una superiorità battuta velocemente, ma il mancino di Burian riporta il Barceloneta sul +2. Biancocelesti letali con l’uomo in più, Granados e Fondelli pareggiano i conti (3-3). La combinazione Irving-Presciutti permette al difensore romano di rispondere a Munarriz (4-4). Di Fulvio in alzo e tiro per il primo vantaggio Pro Recco, ma dura poco perché Sanahuja su rigore e da posizione 2 ribalta tutto (6-5). Un primo tempo pirotecnico su cui mette il suo secondo sigillo Fondelli, per il 6-6 che chiude il quarto.

Nel secondo tempo la Pro Recco va sul +2 con Presciutti da posizione 4 e Di Fulvio in controfuga. Iocchi Gratta da posizione 3 risponde a Valls che poi si ripete dopo il gol di Condemi (8-10). Granados, ancora in superiorità per il +3, ma il Barceloneta si avvicina alla Pro Recco con Burian e Velotto (10-11). Finale di tempo caldo: Cassia con l’uomo in più, Tahull dal palo, anche lui in superiorità, per l’11-12 di metà gara.

Si riparte e il Barceloneta pareggia con Biel Lara e poi si infrange contro Nicosia che respinge il rigore di Munarriz. Non basta perché Tahull schiaccia dal palo il 13-12. Serve la classe siciliana, con Condemi e poi Cassia, per trovare due volte il pari: dopo 24 minuti il tabellone dice 14-14.

Nicosia para il secondo rigore di serata a Sanahuja ma nulla può sul destro di Biel Lara in superiorità (15-14). Aguirre stoppa Granados ma nulla può ancora su Biel Lara questa volta in doppia superiorità (16-14). A metà tempo Condemi, con l’uomo in più trova la tripletta personale e il meno uno. Burian da posizione 1 manda il Barceloneta sul +2, tocca a Iocchi Gratta a 70 secondi dalla sirena regalare speranza ai biancocelesti (17-16) ma l’ultimo uomo in più non porta al tiro e il Barceloneta può festeggiare.

Maurizio Felugo, presidente: “Congratulazioni al Barceloneta, ha fatto una grande finale come l’abbiamo fatta noi. Credo che la squadra abbia fatto un percorso ottimo, con due partite di alto livello qui a Malta, dobbiamo accettare la sconfitta e pensare alle finali Scudetto. Queste partite saranno di insegnamento, soprattutto per i tanti ragazzi che erano alla prima Final Four e si porteranno dentro la voglia di riprovarci e rivincerla”.

Sandro Sukno, allenatore: “Facciamo i complimenti al Barceloneta, hanno meritato di vincere, sono stati uniti e hanno fatto un’ottima prova offensiva. Ormai le partite sono diventate così, con le nuove regole si è alzata la media dei gol e quindi bisogna essere bravi a interrompere la scia di reti consecutive subite. Dobbiamo crescere ancora, adesso testa alta, abbiamo ancora le finali Scudetto da giocare e da domani penseremo a quelle”.