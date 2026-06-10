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Ospiti illustri

Palazzo Ducale, Dacia Maraini visita la mostra “Van Dyck l’Europeo”

La scrittrice è stata accompagnata dalla direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Ilaria Bonacossa

Generico giugno 2026

Genova. La scrittrice Dacia Maraini ha visitato nel pomeriggio, prima della presentazione suo libro Scritture segrete nella Sala del Maggior Consiglio, la mostra Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, in corso nell’appartamento del Doge e nella Cappella Dogale.

L’autrice di popolari romanzi, racconti e opere teatrali è stata accompagnata dalla direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Ilaria Bonacossa ed ha potuto apprezzare le straordinarie opere di uno degli artisti più iconici della storia dell’arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico.

La mostra, la più grande degli ultimi venticinque anni dedicata al suo “genio”, raccoglie un numero davvero straordinario di dipinti di Van Dyck (60 in dieci sezioni tematiche), prestate dai più grandi e autorevoli musei d’Europa, tra cui il Louvre di Parigi, il Prado e il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e la National Gallery di Londra, e italiani, tra cui la Galleria degli Uffizi, la Pinacoteca di Brera di Milano, i Musei Reali di Torino, oltre che da prestigiose fondazioni e collezioni internazionali, quali la belga Phoebus e la portoghese Gaudium Magnum.

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