Palazzi Svelati, successo per le visite in Regione: accolti anche i turisti senza prenotazione

Genova. “Anche quest’anno Palazzi Svelati si conferma un grande successo, con il tutto esaurito a Palazzo della Regione e in molti degli edifici che hanno aperto le loro porte in via straordinaria per il 2 giugno. Non solo le prenotazioni sono andate sold out, ma sono stati accolti anche tanti turisti che non avevano avuto occasione di prenotare”.

Commenta così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, al termine delle visite al Palazzo della Regione in piazza De Ferrari, il successo di Palazzi Svelati 2026, manifestazione organizzata da Regione Liguria.

“Sono orgoglioso di questi risultati, dimostrano che i cittadini, e non solo quelli italiani, vogliono conoscere le istituzioni e i luoghi in cui si svolge l’attività amministrativa – continua Bucci -. La Festa della Repubblica non è solo una ricorrenza, è, come vediamo, un’occasione comunitaria per rafforzare il legame tra le istituzioni e le persone che vivono il territorio, promuovendo trasparenza e dialogo. Palazzi Svelati ha offerto inoltre l’opportunità di scoprire un patrimonio che va ben oltre i servizi: opere d’arte, testimonianze storiche, una memoria collettiva che rende questi edifici qualcosa di più di semplici luoghi di lavoro. Palazzo della Regione, del resto, è la casa dei cittadini liguri. Una sede aperta ogni giorno al servizio della comunità, che con iniziative come questa diventa ancora più accessibile e vicina alle persone”.

I palazzi e le dimore storiche, nonché le sedi delle istituzioni aperte in via straordinaria per la Festa della Repubblica sono state 14. Tra queste Palazzo San Giorgio, Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo Tursi e la Torre Grimaldina.