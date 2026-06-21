L’osservatorio astronomico alla Torre Grimaldina: visita, apericena e osservazione degli astri

Genova. Lunedì 22 e mercoledì 24 giugno un’iniziativa davvero unica e particolare riservata a sole 25 persone: La Torre sotto le stelle (Starry Night at the top): osservazione degli astri dalla Torre Grimaldina di Palazzo Ducale.

Recentemente ristrutturata e riaperta al pubblico, una notte speciale attende la Torre Grimaldina, che si trasforma in un punto d’osservazione privilegiato tra storia e stelle. Due modalità per vivere l’evento: 1) Apericena + osservazione astronomica + visita alla torre oppure 2) Osservazione astronomica + visita alla torre (senza apericena). “Tra luci soffuse, racconti del cosmo e panorami mozzafiato, sarà un viaggio tra terra e universo che non dimenticherete facilmente”, dicono gli organizzatori.

Info e prenotazioni al numero 010531134 – info@atthetopgenova.it e su: https://www.atthetopgenova.it/ – https://www.vivaticket.com/it/ticket/torre-sotto-le-stelle-alla-torre-grimaldina/306090

L’osservatorio del Righi ricorda anche la possibilità, per nuclei famigliari e per piccoli gruppi di max 8 persone, di prenotare esclusivamente “Una notte all’Osservatorio” all’Osservatorio Astronomico del Righi in serate diverse da quelle di apertura pubblica.

Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente al numero 349 6109467 al quale si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività che prevede, fra l’altro, anche la possibilità di fotografare direttamente al telescopio.