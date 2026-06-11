Ospedale Galliera, Sanna (Pd): “Rischio diminuzione organici, la Regione intervenga”

Genova. “Il Galliera rappresenta un presidio sanitario fondamentale per Genova e per tutta la Liguria. Per questo desta grande preoccupazione il rischio che le procedure di mobilità e i concorsi attualmente in corso possano determinare un ulteriore depauperamento degli organici infermieristici e delle professioni sanitarie. La giunta regionale chiarisca immediatamente quale sia la situazione reale e quali misure intenda adottare per garantire la tenuta dei servizi e la continuità assistenziale. Da tempo il sistema sanitario ligure soffre una grave difficoltà nel reperire e trattenere personale”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Armando Sanna, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale sul rischio di depauperamento degli organici dell’ospedale Galliera.

“Oggi al Galliera si sommano procedure di mobilità, trasferimenti e nuovi concorsi che rischiano di produrre effetti significativi sull’organizzazione dei reparti. Le preoccupazioni espresse dagli operatori e dalle organizzazioni sindacali non possono essere ignorate. Se venissero meno ulteriori unità di personale, le conseguenze potrebbero ricadere direttamente sull’attività assistenziale, sulla gestione dei turni e sulla disponibilità dei posti letto”, aggiunge Sanna.

“Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di riferire con precisione quale sia il quadro degli organici del Galliera, quante siano le uscite già registrate o previste e quali azioni intenda mettere in campo per evitare che una struttura strategica per la sanità genovese venga ulteriormente indebolita. Sul futuro del Galliera servono risposte immediate e soprattutto servono soluzioni concrete. Non possiamo permettere che uno degli ospedali più importanti della Liguria venga lasciato senza le risorse umane necessarie a garantire cure di qualità ai cittadini”, conclude.