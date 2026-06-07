Ospedale degli Erzelli, pubblicata la manifestazione di interesse. Regione: “Pubblico al 100% con 400 posti letto”

Genova. È stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta ai player di mercato per la progettazione e costruzione dell’ospedale degli Erzelli, a Genova. La procedura scadrà il 4 agosto. L’obiettivo è una sollecitazione del mercato per sondarne l’interesse rispetto al nuovo ospedale di cui ad oggi Regione ha approvato il Docfap (documento delle alternative di fattibilità progettuale) e il Dip (Documento delle indicazioni alla progettazione). I posti letto saranno circa 400 per un Irccs specializzato in terapie personalizzate, integrato con il Centro Nazionale di Medicina Computazionale. Sarà al 100% pubblico, mentre il privato gestirà i servizi tecnici, strutturali e impiantistici dell’edificio.

“La pubblicazione della manifestazione di interesse – dichiara il presidente Marco Bucci – è un elemento fondamentale per raccogliere le proposte da parte dei privati rispetto alla progettazione e costruzione dell’ospedale degli Erzelli che riteniamo strategico. Meno di un mese fa abbiamo approvato il piano triennale per i ‘ppp’ liguri, non solo per Erzelli ma anche per l’ospedale unico di Taggia e il Galliera, mentre il Santa Corona verrà realizzato con fondi pubblici: oggi c’è la prima manifestazione di interesse, nei tempi stabiliti. In funzione della risposta che riceveremo potremo procedere all’ulteriore negoziazione per scegliere il progetto migliore che verrà messo a gara per la costruzione dell’ospedale: un tassello fondamentale della nostra strategia di crescita della sanità ligure”.

“Questo passaggio, per cui ringraziamo il commissario Angelo Gratarola, è fondamentale per traguardare la costruzione dell’ospedale degli Erzelli – aggiungono gli assessori alla Sanità Massimo Nicolò e all’Edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone – che sarà un polo d’eccellenza per la ricerca, le neuroscienze, le malattie dell’invecchiamento, in sinergia con l’Iit e la scuola Politecnica dell’Università. Lo strumento individuato, il partenariato pubblico privato, si sta rivelando molto efficace: lo abbiamo utilizzato per il nuovo Felettino della Spezia, dove l’avanzamento nella realizzazione dell’opera è visibile ad occhio nudo, giorno dopo giorno. Con lo stesso impegno e la stessa determinazione costruiremo anche l’ospedale degli Erzelli”.