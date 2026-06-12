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Iniziativa

Orientamenti Summer 2026, nove tappe tra costa ed entroterra. Ferro e Scajola: “Supportare i ragazzi nelle scelte”

Dopo aver coinvolto oltre 3.000 studenti e genitori nell'edizione 2025, Orientamenti Summer confermerà la propria presenza capillare sul territorio, raggiungendo non solo i principali centri urbani ma anche realtà dell'entroterra, per garantire pari opportunità di accesso ai servizi di orientamentor

Nella foto un momento della scorsa edizione

Genova. Scegliere il percorso dopo la scuola media è uno dei momenti più importanti nella crescita di un ragazzo e coinvolge direttamente anche le famiglie. Per accompagnare studenti e genitori in questa decisione, dal 17 giugno al 15 luglio torna Orientamenti Summer, il ciclo di incontri gratuiti promosso dalla Regione Liguria nell’ambito di Orientamenti – #Progettiamocilfuturo.

L’iniziativa prevede 9 tappe distribuite in tutta la Liguria, dai capoluoghi alle aree interne, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per orientarsi tra i percorsi di studio e formazione disponibili e affrontare con maggiore consapevolezza una scelta cruciale per il futuro scolastico e professionale di ciascuno. Dopo aver coinvolto oltre 3.000 studenti e genitori nell’edizione 2025, Orientamenti Summer confermerà la propria presenza capillare sul territorio, raggiungendo non solo i principali centri urbani ma anche realtà dell’entroterra, per garantire pari opportunità di accesso ai servizi di orientamento.

“L’orientamento è una leva strategica per contrastare la dispersione scolastica e aiutare i giovani a costruire percorsi coerenti con le proprie aspirazioni – dichiarano il vicepresidente e assessore regionale alla Formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Con Orientamenti Summer portiamo questo servizio non solo nei capoluoghi, ma anche nelle aree interne della Liguria, perché crediamo che ogni ragazzo debba poter accedere alle stesse opportunità di informazione e supporto, indipendentemente dal territorio in cui vive. I dati delle passate edizioni confermano quanto le famiglie sentano il bisogno di strumenti e occasioni di confronto su questi temi. Grazie alle risorse FSE continuiamo a investire in iniziative gratuite e diffuse su tutto il territorio regionale, affinché ogni ragazzo possa costruire il proprio percorso partendo da una scelta consapevole e informata”.

Gli incontri saranno condotti da specialisti ed esperti e prevedranno momenti dedicati sia ai ragazzi sia alle famiglie. Per gli studenti sarà l’occasione per approfondire interessi, attitudini e opportunità formative; per i genitori, un momento di confronto utile per comprendere come accompagnare i propri figli in una scelta delicata ma fondamentale, offrendo ascolto, supporto e informazioni corrette sui percorsi disponibili.

Questo il calendario completo, con inizio di ogni appuntamento previsto alle ore 18:

• 17 giugno – Masone (GE)
• 22 giugno – Genova
• 25 giugno – Savona
• 29 giugno – La Spezia
• 1 luglio – Imperia
• 1 luglio – Beverino (SP)
• 6 luglio – Cairo Montenotte (SV)
• 8 luglio – Chiavari (GE)
• 15 luglio – Dolceacqua (IM)

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