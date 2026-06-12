Orientamenti Summer 2026, nove tappe tra costa ed entroterra. Ferro e Scajola: “Supportare i ragazzi nelle scelte”

Genova. Scegliere il percorso dopo la scuola media è uno dei momenti più importanti nella crescita di un ragazzo e coinvolge direttamente anche le famiglie. Per accompagnare studenti e genitori in questa decisione, dal 17 giugno al 15 luglio torna Orientamenti Summer, il ciclo di incontri gratuiti promosso dalla Regione Liguria nell’ambito di Orientamenti – #Progettiamocilfuturo.

L’iniziativa prevede 9 tappe distribuite in tutta la Liguria, dai capoluoghi alle aree interne, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per orientarsi tra i percorsi di studio e formazione disponibili e affrontare con maggiore consapevolezza una scelta cruciale per il futuro scolastico e professionale di ciascuno. Dopo aver coinvolto oltre 3.000 studenti e genitori nell’edizione 2025, Orientamenti Summer confermerà la propria presenza capillare sul territorio, raggiungendo non solo i principali centri urbani ma anche realtà dell’entroterra, per garantire pari opportunità di accesso ai servizi di orientamento.

“L’orientamento è una leva strategica per contrastare la dispersione scolastica e aiutare i giovani a costruire percorsi coerenti con le proprie aspirazioni – dichiarano il vicepresidente e assessore regionale alla Formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Con Orientamenti Summer portiamo questo servizio non solo nei capoluoghi, ma anche nelle aree interne della Liguria, perché crediamo che ogni ragazzo debba poter accedere alle stesse opportunità di informazione e supporto, indipendentemente dal territorio in cui vive. I dati delle passate edizioni confermano quanto le famiglie sentano il bisogno di strumenti e occasioni di confronto su questi temi. Grazie alle risorse FSE continuiamo a investire in iniziative gratuite e diffuse su tutto il territorio regionale, affinché ogni ragazzo possa costruire il proprio percorso partendo da una scelta consapevole e informata”.

Gli incontri saranno condotti da specialisti ed esperti e prevedranno momenti dedicati sia ai ragazzi sia alle famiglie. Per gli studenti sarà l’occasione per approfondire interessi, attitudini e opportunità formative; per i genitori, un momento di confronto utile per comprendere come accompagnare i propri figli in una scelta delicata ma fondamentale, offrendo ascolto, supporto e informazioni corrette sui percorsi disponibili.

Questo il calendario completo, con inizio di ogni appuntamento previsto alle ore 18:

• 17 giugno – Masone (GE)

• 22 giugno – Genova

• 25 giugno – Savona

• 29 giugno – La Spezia

• 1 luglio – Imperia

• 1 luglio – Beverino (SP)

• 6 luglio – Cairo Montenotte (SV)

• 8 luglio – Chiavari (GE)

• 15 luglio – Dolceacqua (IM)