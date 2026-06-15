Orario estivo Trenitalia: in Liguria otto treni in più e una serie di fermate aggiuntive

Liguria. Più di 380 collegamenti al giorno e una rete di assistenza potenziata per l’estate. Trenitalia (Gruppo fs), Liguria comunica le novità dell’orario estivo.

Ogni giorno, 16 Frecce, 44 collegamenti Intercity e Intercity Notte dalla Liguria verso Nord e Sud Italia e 327 corse del Regionale, oltre a una rete di assistenza potenziata per accompagnare i viaggiatori durante l’estate.

Inoltre, dati gli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete ferroviaria previsti nel corso dell’estate, è stata potenziata l’intera rete di assistenza nelle principali stazioni liguri con un’attività di caring strutturata “per garantire un presidio costante e informazioni tempestive durante tutta l’estate”, si legge nella nota aziendale.

Un piano che prevede l’impiego di 25 risorse aggiuntive e la disponibilità di bus nei fine settimana, pronti all’utilizzo in caso di necessità e attivi anche nelle fasce orarie più critiche. A questo si affianca l’attivazione di una nuova Critical Room nella stazione di Genova Piazza Principe, un ampio locale climatizzato con una postazione presenziata da un operatore Trenitalia per la gestione di criticità particolarmente impattanti soprattutto in orario serale/notturno. Sarà anche rafforzata l’assistenza digitale con l’avvio del servizio di “Digital Caring”, che in caso di ritardo o altre situazioni impreviste consentirà ai passeggeri di riprogrammare in autonomia e senza costi aggiuntivi il viaggio direttamente dal proprio smartphone.

NUOVE FERMATE PER GLI INTERCITY

Nuove fermate per gli Intercity a Diano Marina, Taggia Arma e Monterosso, fino a domenica 27 settembre.

In particolare, gli Intercity 653, 659, 675, 681 sulla relazione Ventimiglia-Milano fermeranno anche a Diano Marina e a Taggia Arma e gli Intercity 505 (Ventimiglia-Roma) e 510 (Salerno-Roma) fermeranno anche nella stazione di Monterosso.

NUOVI SERVIZI DEL REGIONALE A LEVANTE E PONENTE

Il Regionale serve 110 mete liguri con soluzioni intermodali e treni express pensati, in accordo con Regione Liguria, per rispondere alle esigenze di mobilità del periodo estivo.

Il potenziamento del servizio riguarda in particolare le tratte del Levante e del Ponente ligure, con l’introduzione di nuovi treni notturni e serali, una corsa aggiuntiva tra Genova e Sestri Levante, un nuovo collegamento tra Genova e Savona e nuove fermate in località costiere particolarmente frequentate.

Nel dettaglio, dal 14 giugno al 28 settembre, nelle notti tra venerdì e lunedì, sarà attivata una nuova coppia di treni notturni sulla tratta Sestri Levante – La Spezia Migliarina e una coppia di treni notturni sulla tratta Sestri Levante – Recco.

Nello stesso periodo l’offerta del fine settimana sarà arricchita anche da un nuovo treno tra Genova Piazza Principe e Sestri Levante.

Novità anche per il Ponente ligure, dal 14 giugno al 27 settembre, con un nuovo collegamento tra Genova Piazza Principe e Savona in servizio il sabato e una nuova coppia di treni serali tra Savona e Ventimiglia attivi nelle giornate di venerdì e sabato.

Il potenziamento dell’offerta comprende anche nuove fermate dedicate a migliorare l’accessibilità verso le località della riviera: ritorna fino al 27 settembre il servizio da e per la località genovese di Vesima con 76 collegamenti (19 dal lunedì al venerdì, 27 il sabato e 30 nei giorni festivi), nuova fermata a Zoagli per il collegamento Milano Greco Pirelli–Sestri Levante, e a Sori, per il treno Recco–Genova Voltri.

Confermati i 46 collegamenti 5Terre Express fino al 1° novembre, i treni del mare dalla Lombardia verso le riviere di levante e ponente, i 18 collegamenti “Ponente Line” da e per il Piemonte, i 13 collegamenti Sestri Levante – Savona, attivi tutti i giorni, i prolungamenti nella tratta Levanto – Sestri Levante di 9 treni del “Cinque Terre Express” ed il prolungamento fino a Ventimiglia, nelle giornate di venerdì e sabato, del regionale 3041 Milano Centrale – Alassio.

Confermati i Link del Regionale treno + bus o battello. Tra le località servite da questo servizio troviamo San Fruttuoso e Punta Chiappa con un unico biglietto e interscambio treno/battello a Camogli oppure Bergeggi, Noli, Porto Vado, e Torre del Mare, grazie al servizio combinato del Regionale + bus, in collaborazione con TPL Linea, dalla stazione ferroviaria di Savona, Varigotti, Malpasso spiaggia e Finalborgo dalla stazione di Finale Ligure Marina oppure Lerici e Portovenere dalla stazione della Spezia.

“Abbiamo potenziato il servizio nelle fasce serali e notturne e aggiunto fermate in varie località andando così incontro alle esigenze di cittadini e turisti che, durante la bella stagione, si muoveranno per la nostra Liguria”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola commenta il nuovo orario ferroviario estivo entrato ufficialmente in vigore e valido fino al 27 settembre.

“Otto treni in più e una serie di fermate aggiuntive, dei regionali e di alcuni intercity, testimoniano il riguardo costante posto dalla Regione Liguria nei confronti di chi sceglie il treno come mezzo per spostarsi – aggiunge − insieme a Trenitalia abbiamo predisposto un piano che potesse integrarsi al meglio con i fondamentali treni del mare, 39 ogni weekend da aprile, e con i Cinque Terre Express, partiti a marzo, con nove nuovi prolungamenti fino a Sestri Levante. Grande attenzione verrà data anche all’assistenza con 25 risorse aggiuntive impiegate dall’azienda ferroviaria nelle principali stazioni e la predisposizione di bus nei fine settimana per sopperire a eventuali carenze. Ai grandi lavori infrastrutturali in corso che, da ponente a levante, stanno cambiando e cambieranno le ferrovie liguri, affianchiamo una programmazione attenta e il più vicina possibile alle esigenze delle persone. A testimonianza di ciò, in chiave di mobilità e turismo, stiamo anche continuando a implementare il nostro supporto, con treni extra, nei confronti dei Comuni che organizzano manifestazioni dal forte richiamo di pubblico e lo faremo durante tutto il corso dell’estate”.

Implementazione offerta regionale ferroviaria Liguria

Una coppia di treni notturni nella tratta Sestri Levante – La Spezia Migliarina circolante nelle notti venerdì/sabato, sabato/domenica e domenica/lunedì dal fino al 28 settembre:

SESTRI LEVANTE 01:16 – LA SPEZIA MIGLIARINA 02:23

LA SPEZIA MIGLIARINA 02:40 – SESTRI LEVANTE 03:49

Una nuova coppia di treni notturni nella tratta Sestri Levante – Recco circolante nelle notti di venerdì/sabato, sabato/domenica e domenica/lunedì fino al 28 settembre:

RECCO 00:02 – SESTRI LEVANTE 00:45

SESTRI LEVANTE 23:08 – RECCO 23:51

Un nuovo treno nella tratta Genova Principe – Sestri Levante circolante il sabato e la domenica fino al 27 settembre:

GENOVA PRINCIPE 09:58 – SESTRI LEVANTE 11:12

Un nuovo treno nella tratta Genova Principe – Savona il sabato fino al 27 settembre si aggiunge alle corse dello stesso treno già previste la domenica e nei festivi:

GENOVA P. PRINCIPE 09:14 – SAVONA 10:25

Una nuova coppia di treni serali nella tratta Savona – Ventimiglia circolante nelle giornate di venerdì e sabato fino al 27 settembre:

SAVONA 21:23 – VENTIMIGLIA 23:13

VENTIMIGLIA 23:45 – SAVONA 01:22

Aggiunta della fermata di Zoagli

MILANO GRECO PIRELLI 07:45 – SESTRI LEVANTE 11.23

Aggiunta della fermata di Sori

RECCO 07:54 – GENOVA VOLTRI 09:04

Aggiunta fermata a Vesima a 76 collegamenti settimanali

19 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, 27 IL SABATO E 30 NEI GIORNI DI DOMENICA E FESTIVI

GLI ITINERARI DI FONDAZIONE FS

Parte la stagione estiva dei treni storici e di Fondazione FS con collegamenti che raccontano l’Italia attraverso il ritmo lento della scoperta, la bellezza del paesaggio e la valorizzazione dei territori. In estate, dopo il successo del 2025, le carrozze anni 20′ “Centoporte” tornano a percorrere la celebre Ferrovia delle Meraviglie, un itinerario panoramico che collega il Piemonte alla costa Ligure attraversando la Val Roya e il Parco del Mercantour. Il collegamento partirà tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, ad eccezione del 25 luglio, 8 e 22 agosto con circolazioni programmate il sabato, da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.