Un anno di giunta Salis, il centrodestra: “12 mesi di fake news e scaricabarile, la città è bloccata”

Genova. Una “contro conferenza stampa” dell’opposizione in consiglio comunale per ribattere a quella organizzata in mattinata per fare il punto sul primo anno della giunta Salis. Tanti gli aspetti criticati dal centrodestra, dalla mancanza di ascolto alla tendenza allo scaricabarile sulla passata amministrazione e sul governo, dall’immobilismo sui progetti alla delega a consulenti esterni sui temi politici, passando per l’atteggiamento “di insofferenza nei confronti del dissenso” e la “poca concretezza” nell’affrontare il problema della sicurezza. Così nei cahiers de doléances i capogruppo dei vari partiti, Vince Genova, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Misto e Noi Moderati.

A prendere per primo la parola il capogruppo di Vince Genova, Pietro Piciocchi: “Al contrario di quanto fatto credere dalla sindaca la nostra opposizione è stata sempre costruttiva, e questo è confermato dal numero di documenti e proposte che abbiamo presentato, ma davanti ci siamo trovati un muro, una zarina che non accetta il dissenso né qualunque tipo di critica, non esiste a oggi alcun canale di dialogo con la maggioranza, anche al di là delle dinamiche del consiglio comunale, per il resto quest’anno è stato caratterizzato da una narrazione stucchevole a partire da quella sul bilancio, questa giunta ha ereditato un Comune con un avanzo consistente e un debito ridotto, oggi ci troviamo con le tasse comunali più alte d’Italia e con l’aliquota massima applicata sull’Irpef”.

A chi ha fatto notare il peso che la crisi di Amt sta avendo sulla politiche economiche di Tursi, Piciocchi ha ribattuto: “In otto anni Amt non ha avuto un giorno di sciopero, le corse non venivano tagliate, esisteva un piano di gratuità che ha ottenuto finanziamenti ministeriali, poi di colpo il disastro, com’è possibile?”.

Pietro Piciocchi ha poi commentato la notizia diffusa questa mattina in conferenza stampa dalla sindaca Salis in merito al nuovo assetto viabilistico di via XX Settembre: “La notizia del boulevard in via XX è l’ennesima fake news – ha dichiarato – quel progetto risale al 2020 ed è legato ai Quattro assi della mobilità, noi lo avevamo stoppato perché non c’era piena condivisione con la categoria del commercio”.

Di questo ha parlato anche la capogruppo della Lega, Paola Bordilli: “A riprova che il progetto è stato ereditato da noi, il 1 agosto 2025 abbiamo presentato una mozione che chiedeva proprio di riprenderlo in mano insieme a un percorso di condivisione con i negozianti”. Bordilli ha parlato anche di commercio: “In un anno non sono state portate particolari novità rispetto a quanto già presentato da noi, anche sul piano commercio cosa hanno fatto? Hanno semplicemente aumentato i divieti sulle medie superfici di vendita”. E poi sulla riforma dei municipi: “Non c’è stata alcuna rivoluzione”.

Anche secondo la capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi quello appena trascorso è stato un “anno di verità distorte e noi abbiamo cercato di smascherarle, a partire sulla paventata non idoneità del palasport a ospitare partite di pallavolo di livello professionistico, abbiamo visto con le amichevoli della nazionale appena disputate che non era vero”. Sugli impianti sportivi “in 12 mesi nulla di concreto”. Poi, sul turismo, “stamani è stato detto che a Natale 2025 c’è stato un aumento del 27% di presenze turistiche rispetto all’anno precedente, ma quando era assessora al Turismo mi avevano detto i dati delle celle telefoniche non potevano essere presi in considerazione”.

Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia, ha attaccato sul metodo della giunta Salis nell’affrontare i grandi temi affidando incarichi per studi tecnici: “Non mi riferisco a consulenze come quella a Pwc per i conti di Amt ma ai vari studi sul verde, sui rifiuti, sulla cabinovia, una proliferazione preoccupante che dimostra come non si abbia il coraggio di affrontare i temi da un punto di vista politico”.

La capogruppo di Noi Moderati Ilaria Cavo, tra le altre cose, ha contestato la cifra di 294 delibere presentata stamani dalla giunta Salis in risposta ad alcuni attacchi. “Con i numeri si può giocare – ha detto Cavo – ma le delibere arrivate all’attenzione del consiglio quest’anno sono state 19, in quella cifra ci sono delibere tecniche con non incidono sulla città, come invece fanno quelle sul piano di rientro di Amt o l’aumento delle tariffe dei musei. Da Salis c’è invece un continuo scaricabarile sul governo e sul passato, con Genova che è una città ferma, bloccata, e sicuramente più insicura”.

Di sicurezza hanno parlato diversi esponenti della minoranza, a partire dall’ex assessore alla Polizia locale Sergio Gambino, oggi capogruppo del Misto: “La giunta dice di avere potenziato la polizia locale, ma ad esempio la prima cosa che hanno fatto è stato disattivare la linea telefonica dedicata per i commercianti del centro storico per situazioni di pronto intervento, per non parlare della decisione di non adottare i taser, che sono stati promossi anche dal sindaco di Milano Beppe Sala. A Genova non si ritiene utile uno strumento che non è di offesa ma di difesa”. Su questo aspetto anche Mascia (Fi): “Mi chiedo come si possano mandare gli agenti della polizia locale a operare a mani nude, sappiamo che la pistola d’ordinanza non può essere uno strumento di deterrenza perché non può essere usata quasi in nessun caso, il taser sarebbe invece utile in tal senso”.