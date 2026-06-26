Operaio morto schiacciato da un pannello, due indagati: in un filmato l’incidente

Genova. Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Massimiliano Delfino, l’operaio di 57 anni arenzanese che giovedì pomeriggio è stato schiacciato da un pannello di metallo pesante una tonnellata nella ditta genovese in cui lavorava.

Si tratta del titolare dell’azienda, la Saldotecnica Europe con sede in via delle Fabbriche, a Voltri, e del giovane collega di Delfino che stava manovrando il muletto che trasportava il pannello.

L’incidente ripreso da una telecamera

Il carico in questione, un radiatore destinato a una ditta macedone, doveva essere caricato su un camion parcheggiato in via delle Fabbriche, davanti al capannone della ditta. Era stato imbracato con un sistema di corde per essere trasportato sino al vano di carico, e Delfino lo stava “guidando” con le mani.

L’intera sequenza è stata ripresa in un video già nelle mani della procura e dello Psal: per motivi da accertare il pannello è scivolato ed è caduto addosso al 57enne, schiacciandolo. L’uomo è stato portato d’urgenza al San Martino, ma le sue condizioni erano già gravissime: dopo sette ore è morto in ospedale.

Le indagini sulle norme di sicurezza

Il muletto è stato sequestrato, così come il radiatore e le corde utilizzate come ancoraggi. Nelle prossime ore verrà affidato l’incarico per l’autopsia, che accerterà così le cause della morte, mentre il nucleo Psal si occuperà di analizzare il video e la sequenza di avvenimenti per capire se vi siano state lacune nel corso della manovra, rischiosa anche alla luce del peso del pannello. Andrà chiarito anche se il giovane a bordo del muletto era in possesso della formazione necessaria a guidarlo, se i mezzi e la strumentazione usati erano adeguati e se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Delfino, musicista e bassista della band Texas Trouble Blues, era presidente dell’associazione Onde Sonore. Con il collettivo ha promosso per oltre vent’anni artisti e organizzato eventi nei comuni di Arenzano, Cogoleto e Varazze, tra cui il Beigua Blues Festival. La musica era la sua grande passione e collaborava con radio locali con programmi dedicati alla storia del blues. Lascia un figlio di 17 anni.