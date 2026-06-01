Sicurezza, Salis replica al centrodestra: “Sono al governo da quattro anni, chiedano più risorse per Genova”

Genova. “Se il principio è che di fronte a dei fatti di cronaca un assessore si debba dimettere, mi chiedo dopo quattro anni il loro governo cosa dovrebbe fare, visto che al centro della loro campagna elettorale c’era stata la sicurezza e la gestione dell’immigrazione irregolare”. Così la sindaca Silvia Salis risponde all’opposizione di centrodestra che chiede a gran voce le dimissioni dell’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi dopo l’omicidio che si è consumato sabato scorso a Villetta Di Negro. “Prima di permettersi di fare certe dichiarazioni sugli assessori di questa giunta, dovrebbero valutare che quelle stesse dichiarazioni possono essere fatte, in modo molto più circostanziato e pesante, sull’operato di questo governo in questo Paese”, aggiunge Salis.

“Chiunque abbia una minima consapevolezza di come funziona l’ordinamento della Repubblica sa che la gestione della sicurezza non dipende dal sindaco – sottolinea Salis -. Fa pensare che la parte politica che si trova al governo, invece che essere solidale coi bisogni di questa città e con i grandi problemi di sicurezza legati alla criminalità, al consumo di stupefacenti, all’immigrazione clandestina, alla gestione dei minori non accompagnati, continui solo a portare avanti un senso di appartenenza verso la propria parte politica. Pensare che il tema della sicurezza, un tema nazionale con molti tratti legati a temi internazionali, debba essere gestito da un sindaco con la sua polizia locale, credo che sia abbastanza inquietante“.

Temi che Salis aveva già affrontato ad aprile riunendo a Genova i sindaci di Firenze, Bologna e Bari oltre all’ex capo della polizia Franco Gabrielli. L’appello è sempre lo stesso: servono più soldi da Roma. “Noi abbiamo chiesto che vengano portati avanti i patti per la sicurezza, ma soprattutto c’è bisogno di più risorse. Ho avuto modo di parlarne anche col ministro Crosetto portando alla sua attenzione la situazione di Genova, che ha una situazione molto complessa. Ne ho parlato proprio ieri con il sindaco di Bari, Vito Leccese”.

La sindaca invita l’opposizione ad avere “meno populismo” e lancia un invito: “Mi aspetto che su un tema che gli è molto caro, come la gestione della sicurezza, riescano a creare un gruppo di pressione verso il governo e il ministro dell’Interno per avere risorse su una città che ha delle complessità del tutto peculiari, perché la situazione che c’è nel nostro centro storico con un porto così importante, in una regione di confine con la Francia, è particolare e del tutto relativa alla struttura e al posizionamento di Genova”.

Infine un’ultima frecciata: “Speculare su un omicidio è un modo di fare politica che non posso condividere. Abbiamo visto Genova scendere nella classifica della sicurezza sui dati del 2024. E allora cosa dovremmo dire? Si dovevano dimettere loro che hanno fatto della sicurezza alla loro bandiera? La sicurezza è un un tema che ha una grande complessità e una direzione nazionale”.

Il centrodestra: “Sicurezza completamente fuori controllo, Viscogliosi inadeguata”

Con una nota diffusa nel primo pomeriggio di domenica, i gruppi del centrodestra in consiglio comunale hanno chiesto dimissioni dell’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi esprimendo “grandissima preoccupazione per la situazione della sicurezza della nostra città, ormai completamente fuori controllo. L’omicidio avvenuto ieri a Villetta Dinegro in piena mattinata è purtroppo la punta di un iceberg che rivela un’inquietante escalation e manifesta al contempo la totale inadeguatezza dell’attuale amministrazione nel dare risposte al bisogno di sicurezza dei cittadini. Siamo indignati che, anche in questa situazione, il sindaco non trovi nulla di meglio da dire che attaccare il Governo, continuando a non assumersi nessuna responsabilità e senza spendere nemmeno una parola per spiegare ai genovesi le misure che la sua amministrazione intende mettere in campo, seppur con un colpevole ritardo, per affrontare una situazione diventata sempre più insostenibile. L’assessore alla sicurezza Arianna Viscogliosi, non pervenuta in questo primo anno di mandato, sfugge costantemente al confronto con i cittadini e l’aula e, cosa ancor più grave, in una giornata drammatica come quella di ieri altro non trova di meglio da fare che postare un video spensierato”.

“Delle due l’una: o non si rende contro della gravità di quanto accaduto, e di quanto ogni giorno accade in città, oppure preferisce fare finta di nulla autoconvincendosi che, come ama ripetere, va tutto bene, state sereni. Un atteggiamento inaccettabile – prosegue la nota -. Chiediamo risolutamente le dimissioni immediate dell’assessore che si è dimostrata del tutto incapace di gestire la sicurezza in città e che ha sempre latitato davanti alla numerose richieste di intervento e di commissioni consiliari sulla sicurezza chieste dal centro destra. Nei prossimi giorni porteremo il tema della sicurezza in consiglio comunale con la richiesta di una nuova seduta monotematica, la seconda in un anno, alla presenza dei cittadini e dei comitati coinvolti che si stanno coraggiosamente battendo sull’argomento e che meritano tutta l’attenzione e il rispetto dell’amministrazione”.