Genova. Pietro Alberto Paolo Signor e Cisse Camara “erano amici, si conoscevano da anni”. È la testimonianza di due persone che vogliono mantenere l’anonimato ma a loro volta si definiscono amici di “Pedro”, il 48enne ucciso a bottigliate a Villetta Di Negro lo scorso 30 maggio.

C’erano anche loro stamattina ai funerali nella basilica dell’Annunziata per dargli l’ultimo saluto, insieme al fratello Andrea Maria Pietro, ai volontari delle associazioni di strada e operatori sanitari del reparto di cardiologia dove era stato ricoverato. Presenti anche la sindaca Silvia Salis con gli assessori Emilio Robotti, Cristina Lodi, Arianna Viscogliosi e il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa.

In chiesa risuonano le parole di don Maurizio Scala, punto di riferimento della Comunità di Sant’Egidio dove in passato Signor aveva frequentato la mensa. “Questa morte è un grido che si alza dalla città e dai tanti poveri che la abitano – ha ammonito nell’omelia -. Un grido che si fa domanda personale per ognuno di noi e al tempo stesso è rivolta a tutta la città. È lì dove gli uomini sembrano non accoglierla nell’individualismo del prima io, nell’indifferenza dell’amore del sé”. “Questo omicidio – ha aggiunto a margine – è anche frutto di tanta marginalità, di vite un po’ abbandonate a se stesse. Oggi vogliamo riaffermare una domanda di assunzione di responsabilità e anche il tentativo di costruire insieme una città più inclusiva, una città per tutti”.

Una vita che poteva apparire “normale”, ha ricordato il sacerdote. Due lauree, la passione per la musica e la poesia, un animo gentile e generoso verso tutti. E poi i problemi di salute che gli impedivano di trovare un lavoro: da mesi attendeva un trapianto di cuore e nel frattempo aveva perso il reddito di cittadinanza.

A dedicargli un tributo al termine della cerimonia sono stati Oss e infermieri del reparto di cardiologia del San Martino. “È rimasto nel cuore di tutti noi – racconta in lacrime Federica Uccheddu, operatrice sociosanitaria – perché era veramente una bravissima persona. Abbiamo passato il Natale insieme. Si preoccupava di tutti i pazienti, andava a suonare la chitarra nel day surgery dove magari non c’era nessuno. Ho dei bellissimi ricordi, ho una lettera scritta da lui per il mio compleanno”.

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Omicidio a Villetta Di Negro, i funerali di Pietro Alberto Paolo Signor

E poi il ricordo dei suoi amici, legati a lui attraverso il mondo della musica: “Era la persona più buona che potesse esistere a questo mondo. Non negava mai il sorriso e l’aiuto a nessuno, non chiedeva aiuto perché era una persona educata, sempre disponibile, sempre pronto ad aiutare il prossimo. L’ultimo libro che stava leggendo era la guida dell’illuminazione spirituale. Lascia un vuoto enorme”.

Parlano di un rapporto stabile con Cisse Camara, il 42enne senegalese arrestato per omicidio volontario: “Sono certa che non hanno litigato per la droga o per le donne – spiega un’amica -. L’unica cosa che so è che quella persona che adesso sta male al San Martino aveva un problema, non dormiva di notte. Ho tanta paura che gli sia venuto un colpo alla testa. Veramente non ha senso, si conoscevano da anni. Le treccine che che aveva in testa gliele aveva fatte lui la sera prima, non riesco a capire”. “Non c’è un motivo logico in un gesto del genere, non c’è una ragione – aggiunge un uomo che fornisce solo le proprie iniziali, L.V. -. È una follia pura senza senso, soprattutto dalla persona che conosci e che hai frequentato fino alla sera precedente. Il tempo farà quello che deve fare”.

“Cosa volete che dica? Quell’uomo non doveva essere lì“, si limita a commentare il fratello, raggiunto dai cronisti mentre si allontanava alla fine del funerale. Cisse Camara resta ricoverato in gravissime condizioni al San Martino, sempre piantonato dalla polizia, con una polmonite bilaterale provocata probabilmente dalle sostanze che aveva assunto.