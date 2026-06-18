Omicidio a Villetta Di Negro, disposta l’autopsia sul corpo di Camara

Genova. Il pm Francesco Cardona Albini ha disposto l’autopsia sul corpo di Cisse Camara, il senegalese di 42 anni arrestato la mattina di sabato 30 maggio per aver ucciso Pietro Paolo Alberto Signor nel parco di Villetta Di Negro. Camara, che era stato ricoverato subito dopo il delitto in ospedale in fortissimo stato di agitazione.

Era stato sedato e subito dopo era entrato in coma dal quale non si era più svegliato fino al decesso di ieri. La procura ha disposto anche l’acquisizione della cartella clinica. Gli accertamenti mirano a chiarire le cause della morte ma anche le condizioni effettive in cui si trovava l’uomo dopo il delitto per capire anche esattamente quali tipi di droghe avesse assunto e se possano aver influito sullo stato di delirio in cui era stato trovato dai carabinieri quando lo avevano fermato.

Sarebbe stata proprio l’assunzione di droghe, probabilmente crack ma forse un cocktail di sostanze, a causare la polmonite che gli e’ stata riscontrata in ospedale.

Elementi che la procura vuole acquisire in modo compiuto per provare a ricostruire cosa sia accaduto. Anche i risultati dell’autopsia sul corpo di Pedro Signor, che arriveranno nelle prossime settimane potrebbero fornire elementi utili a chiudere il cerchio dell’inchiesta che dovrebbe poi essere archiviata per la morte dell’unico indagato per il delitto.