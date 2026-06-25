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Svolta

Omicidio di Roberto Guerrino: c’è un fermo per la morte dell’interprete genovese

Si tratta di un ragazzo di 19 anni fermato dai carabinieri milanesi. Lo avrebbe colpito con una statuetta alla testa per poi scappare con un tablet e del denaro

roberto piero guerrino

Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato sottoposto a fermo dai carabinieri per l’omicidio di Roberto Guerrino, l’interprete genovese di 60 anni ucciso nel suo appartamento di via Oxilia, a Milano, lo scorso 13 giugno.

Il diciannovenne, origini marocchine e residente a Melzo, in provincia di Milano, è stato sottoposto a fermo la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia di Milano Duomo e del nucleo Investigativo del comando provinciale dei carabinieri. È stato fermato poco prima che salisse su un treno, probabilmente per far perdere le sue tracce. Il fermo è stato convalidato, e il giovane è stato trasferito in carcere.

Guerrino era stato trovato ormai privo di vita dai soccorsi entrati nel suo appartamento dopo l’allarme di un parente. Era a terra, in una pozza di sangue, con evidenti segni di colpi alla testa. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti il ragazzo si era presentato a casa sua per un incontro, ma una volta entrato in casa avrebbe aggredito l’interprete, colpendolo alla testa con una statuetta. Poi sarebbe fuggito portando con sé un tablet, un cellulare e soldi.

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