Olly, stasera “the last dance” al Ferraris: successo per la tripla data ma si prepara la polemica politica

Genova. Olly in concerto allo stadio Luigi Ferraris di Genova, questa sera – domenica 21 giugno – l’ultima danza, “the last dance”, come l’ha definita in un messaggio su Intagram lo stesso cantante: “Sto vivendo un sogno che non è più solo un sogno, non so come ringraziarvi, siete pazzeschi” e ancora “the last dance a casa nostra, abbracciamoci e ricordiamoci di tutto questo“.

Il quartiere di Marassi si prepara a vivere la terza notte di musica negli ultimi quattro giorni. Non solo all’interno dell’impianto sportivo, dove in tutto 90mila persone alla fine di questa settimana (molte arrivate da fuori città) avranno assistito a una tripla data storica, ma anche all’estero, con gruppi di persone che da giovedì sera si danno appuntamento attorno al Ferraris per cantare e “spiare” qualche scampolo di concerto del cantante genovese vincitore di Sanremo 2025.

Anche questa sera, per facilitare gli spostamenti da e per Marassi, Amt Genova mette a disposizione un servizio aggiuntivo di navette e l’apertura potenziata della metropolitana fino all’una del mattino.

“La metropolitana anche questa sera domenica 21 giugno, sarà aperta fino all’una di notte, con ultima corsa all’1 da Brignole – si legge in una nota dell’azienda – fuori dallo stadio, in via Monticelli, da fine evento saranno a disposizione bus navetta con destinazione le stazioni ferroviarie di Brignole e Principe. Le partenze dei bus verranno gestite direttamente dal personale graduato di Amt presente sul posto”.

Intanto, a fare da contraltare all’indiscusso grande successo dell’evento, si prepara la polemica politica. Il centrodestra in consiglio comunale chiederà in un’interrogazione, martedì prossimo, durante la parte della seduta dedicata agli articoli 54, se il Comune abbia concesso o meno lo stadio pubblico Luigi Ferraris a titolo gratuito agli organizzatori e quali siano stati gli accordi e le modalità. In aula rossa risponderà pubblicamente la sindaca.