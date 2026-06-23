Stadio gratis dal Comune per Olly? Salis: “Notizia falsa”. Il centrodestra ritira l’interrogazione

Genova. Si è persa in un bicchier d’acqua la polemica tentata dal centrodestra in consiglio comunale sulla presunta concessione gratuita dello stadio Luigi Ferraris da parte del Comune di Genova per il triplo concerto di Olly.

Nei giorni scorsi era stata annunciata a mezzo stampa, ed era all’ordine del giorno in consiglio comunale oggi, un’interrogazione della consigliera di minoranza Anna Orlando (Vince Genova) dal titolo: “Chiarimenti in merito alla concessione gratuita dello stadio Luigi Ferraris per i concerti di Olly nonché riguardo ai precisi accordi con il promoter dell’artista e con la società organizzatrice dei tre concerti. L’interrogazione, tuttavi, è stata ritirata.

La sindaca di Genova Silvia Salis – che nei giorni scorsi era finita sotto tiro del centrodestra anche per alcuni pass per il sottopalco concessi a esponenti politici della sola maggioranza per un altro concerto, quello gratuito, dell’Rds Summer Festival in piazza Della Vittoria – ha voluto comunque sgomberare il campo dagli equivoci visto che su alcune testate si era già paventato il rischio di “danno erariale”.

“Una notizia completamente falsa – dice Salis in un video pubblico sui social – nei giorni scorsi c’è chi ha provato a buttare fango sul successo di grande evento, molto importante per Genova, il ritorno, dopo 22 anni, di un concerto nel nostro stadio Luigi Ferraris. Non c’è stata nessuna concessione gratuita da parte del Comune. Nessun costo occulto. L’affitto dello stadio è stato un accordo strettamente privato tra gli organizzatori dell’evento e chi gestisce lo stadio, cioè la società formata da Genoa e Sampdoria. E vi dirò di più: chi ha organizzato il concerto si farà carico del rifacimento del prato”.

Salis ha anche sottolineato come l’evento, per cui sono stati venduti 90mila biglietti, ha avuto una ricaduta positiva sul territorio: “Oltre metà persone sono arrivate da fuori Genova, e voglio ringraziare Olly e tutto il suo staff per aver creduto nella nostra città e per aver superato tutte le difficoltà logistiche che da 22 anni tenevano lontani i concerti dal nostro stadio”.

Il Comune di Genova, spiega ancora la sindaca, “ha fatto la sua parte, come accade quando ci sono le partite di calcio, ordinanze di mobilità e presidio della polizia locale. Grazie a questo evento Genova ha potuto diffondere sul palcoscenico nazionale il suo marchio. E, soprattutto, ha potuto donare 60 biglietti a ragazze e ragazzi seguiti dai nostri servizi sociali, per regalare una serata di svago a chi sta vivendo un momento di fragilità”.

Dunque gli accordi economici sono stati definiti dalla società di gestione del Ferraris, Genoa e Sampdoria, e Magellano – Rst Events, gli organizzatori. Ad ogni modo, una concessione gratuita sarebbe anche stata possibile e prevista dall’accordo di gestione con le società che prevede cinque giorni gratuiti, per il Comune di Genova, utilizzabili ad esempio per grandi eventi.