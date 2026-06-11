L’Oktoberfest torna in piazza della Vittoria e cerca personale: le date

Genova. L’Oktoberfest torna a Genova da giovedì 10 a domenica 27 settembre 2026. Le date sono state annunciate dall’organizzatore, Alessio Balbi, che ha confermato la location di piazza della Vittoria e la ricerca di personale.

La manifestazione si conferma l’unica ufficialmente riconosciuta dalle autorità tedesche fuori dai confini della Germania. Oktoberfest Genova è co-organizzato da Civ Piazza della Vittoria e Confcommercio. In attesa dell’evento, che per diciotto giorni porterà a Genova un angolo di Monaco di Baviera con gastronomia, musica e atmosfera tipiche del luogo, sono aperte le preselezioni del personale che andrà a comporre lo staff. Sono circa un centinaio le posizioni di lavoro aperte come portabirre, spillatori, sparecchiatori e allestitori. Per candidarsi è obbligatorio essere maggiorenni.

“La ricerca del personale rappresenta ogni anno una delle tappe più importanti nel percorso di avvicinamento all’Oktoberfest – spiega Balbi – Cerchiamo persone motivate, che abbiano voglia di mettersi in gioco e di vivere dall’interno uno degli eventi più partecipati della città. Per molti giovani questa esperienza rappresenta il primo contatto con il mondo del lavoro e, in diversi casi, una collaborazione che si rinnova nelle edizioni successive. Le esperienze pregresse sono un plus, ma ciò che conta davvero sono la serietà, l’entusiasmo e la capacità di fare squadra: sono queste le caratteristiche che per noi fanno la differenza”.

Le candidature possono essere inviate compilando il form disponibile all’indirizzo https://www.oktoberfestgenova.com/lavora_con_noi/. Le persone selezionate saranno successivamente contattate via e-mail e convocate per i colloqui in presenza, che si terranno nella prima settimana di luglio.