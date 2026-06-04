Giornata mondiale degli Oceani, l’edizione 2026 si apre con il ricordo di Monica Montefalcone

Genova. La Giornata mondiale degli Oceani del 2026 ospitata a Genova quest’anno si aprirà nel ricordo di Monica Montefalcone, ecologa, docente del Distav e ricercatrice morta tragicamente con la figlia Giorgia e altre tre persone durante un’immersione in grotta alle Maldive.

Genova ospiterà una serie di iniziative dal 6 all’8 giugno, tutte promosse dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in occasione del World Oceans Day, la giornata istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il pubblico sull’impatto delle attività umane e dei cambiamenti climatici sugli oceani, risorse essenziali per la vita sul pianeta.

In questo contesto, l’Università di Genova propone una serie di appuntamenti dedicati al mare e alla sua conoscenza tra cui spicca “Monica Montefalcone: una vita per il mare“, uno dei talk ospitati nell’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice. Si tratta del primo appuntamento, fissato per sabato 6 giugno alle 18.

A parlare sarà Carlo Nike Bianchi, biologo marino, professore di Ecologia in pensione dell’Università e mentore di Monica Montefalcone. A lui è affidato il compito di ripercorrere il percorso accademico e da studiosa di Montefalcone, ricordando anche Giorgia Sommacal, studentessa UniGe di Ingegneria biomedica, Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il Distav, Federico Gualtieri, neolaureato magistrale UniGe in Biologia ed Ecologia marina, e Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo.

Il programma della Giornata Mondiale degli Oceani

L’edizione 2026 della Giornata Mondiale degli Oceani porterà a Genova un ricco programma di attività scientifiche, artistiche e divulgative che accompagneranno il pubblico di tutte le età alla scoperta dell’ambiente marino, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della sua tutela e sulle azioni necessarie per la sua conservazione.

Il cuore della manifestazione sarà il Villaggio del Mare a ingresso gratuito allestito in largo Pertini, destinato ad accogliere laboratori, workshop e percorsi tematici alla scoperta degli oceani.

“Per una grande città di mare come Genova è un onore ospitare una rassegna di eventi così ben studiati, diversificati per tutte le età e, soprattutto, utili a farci riflettere sul ruolo fondamentale che questi ecosistemi hanno per la vita delle persone e di tutto il pianeta – ha detto l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu – Dall’assorbimento dell’anidride carbonica prodotta dalle attività umane e del calore in eccesso generato dai gas serra, alla produzione dell’ossigeno che respiriamo, e senza dimenticare ovviamente il cibo e il lavoro garantiti a miliardi di persone in tutto il mondo, gli oceani rappresentano un patrimonio da salvaguardare”.

L’inaugurazione e gli eventi

La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato 6 giugno a partire dalle 15 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Poi le attività si sposteranno nel Villaggio del Mare di largo Pertini, con isole dedicate alle principali linee di ricerca a tema marino: dagli tsunami all’impatto degli oceani nella regolazione del clima mondiale, passando per un viaggio virtuale sul fondale del Mediterraneo, una rilettura artistica della fiaba “La Sirenetta” e una reinterpretazione dei segnali del mare in chiave musicale.

Curiosi e appassionati potranno avventurarsi nel percorso esperienziale ideato dai ricercatori per scoprire i segreti e i tesori nascosti sotto la superficie del mare: l’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice ospiterà inoltre una mostra fotografica dedicata e un ciclo di talk divulgativi rivolti al pubblico generalista.

Tra percorsi tematici interattivi, laboratori e attività hands-on, giochi educativi, dialoghi con i protagonisti della ricerca, talk e seminari, installazioni multimediali e performance artistiche, grandi e piccoli potranno avventurarsi alla scoperta dei segreti e delle meraviglie dell’oceano, imparando a proteggerne, con le proprie azioni quotidiane, i delicati equilibri.