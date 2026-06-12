Recco, partito il cantiere dei due ponti all’uscita della A12: la rotatoria sospesa che ridisegna il traffico

Recco. Parte il conto alla rovescia per uno degli interventi più attesi sulla viabilità cittadina, destinato a migliorare la fluidità del traffico da e per il casello dell’A12. Aprirà martedì 16 giugno il cantiere per la costruzione di due ponti carrabili affiancati, sul torrente Recco, che andranno a formare una rotatoria tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma.

Le attività inizieranno in via dei Fieschi, nel tratto che conduce verso piazzale Olimpia, a monte dell’attuale ponte carrabile, davanti al campo da rugby. Qui verrà predisposta l’area di cantiere per la realizzazione delle palificazioni necessarie a creare la spalla del nuovo ponte, subito dietro l’argine. I due ponti saranno a campata unica, senza piloni in alveo, scelta progettuale pensata per migliorare il deflusso delle acque e mettere in sicurezza l’intera zona. In parallelo si procederà al rifacimento dei sottoservizi — gas, acquedotto, fognature, fibra e rete elettrica — oggi agganciati alla passerella pedonale che verrà demolita solo a lavori avanzati.

Un’ulteriore area di cantiere per i lavori di sostituzione del ponte sarà allestita, sempre in via dei Fieschi, all’altezza di via Privata del Parco. In questo tratto sono presenti alcuni parcheggi, che dovranno essere temporaneamente liberati, con l’istituzione del divieto di sosta.

Il punto più delicato riguarda la viabilità su via dei Fieschi. “L’apertura del cantiere comporterà una riduzione degli spazi a disposizione – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – è un tema complesso, ma per ridurre l’impatto stiamo valutando una soluzione tampone che consenta di mantenere la piena operatività di quel tratto di strada. Nella prima fase, comunque, non cambierà nulla per chi utilizza l’attuale ponte carrabile e la passerella pedonale, che resteranno pienamente operativi fino alla loro demolizione, prevista solo in una fase avanzata del cantiere. Per chi dovrà transitare in via dei Fieschi potrà esserci un rallentamento e qualche disagio che cercheremo di contenere per garantire la fluidità dell’arteria”.

“L’infrastruttura è di primaria importanza per la città – conclude l’assessore ai Lavori pubblici Sara Rastelli – faciliterà l’accesso e l’uscita dal casello autostradale e renderà più agevole e attrattivo l’ingresso al Golfo Paradiso”.