Nuovo Cinema Maddalena torna con la rassegna estiva 2026 “Pace? Pace!”: nove film nello storico chiostro

Genova. Torna anche per l’estate 2026 la rassegna cinematografica a ingresso libero organizzata dall’Associazione Casa della Maddalena nel suggestivo chiostro della Maddalena (Piazza della Maddalena 11, Genova). A partire dalle ore 21:00, ogni giovedì dal 18 giugno, nove serate di cinema all’aperto per riflettere insieme sul tema della pace: non come concetto astratto, ma come esperienza concreta, quotidiana, personale e collettiva.

Il titolo “Pace? Pace!” nasce da una domanda semplice e profonda, raccolta attorno al presepe della parrocchia della Maddalena durante le festività natalizie: cosa significa pace per te? Le risposte — tante, diverse, inaspettate — hanno disegnato una mappa viva: la pace come equilibrio interiore, come gesto verso l’altro, come scelta quotidiana, come atto di coraggio. Da quell’ascolto sono emersi i nove temi che strutturano la rassegna: la pace interiore, la rinascita, l’incontro con l’altro, i legami familiari, l’amicizia, il dialogo e la riconciliazione, i valori etici e la giustizia, l’azione e l’impegno, la bellezza e la gratuità. I film scelti per il 2026 percorrono quella mappa, un tema alla volta, raccontando storie in cui la pace non è data per scontata, ma si conquista, si costruisce, si sceglie.

Ogni proiezione sarà introdotta da ospiti speciali: associazioni, professionisti e comunità genovesi che ogni giorno lavorano a costruire pace nella nostra città. Artigiani di pace, li chiamiamo: persone che condivideranno con il pubblico frammenti autentici delle loro esperienze, offrendo uno sguardo concreto sulla realtà mentre si attende insieme il buio delle serate estive nel chiostro. Ogni serata è inoltre abbinata a un’organizzazione del terzo settore genovese, a testimonianza di come il cinema possa essere strumento di sensibilizzazione e comunità.