Nuove fraternità di parrocchie a Genova: riorganizzazione pastorale e accorpamenti a Recco e Quarto

Genova. L’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Genova ha annunciato una serie di importanti trasferimenti e nuovi incarichi che interesseranno la comunità diocesana nei prossimi mesi, anticipando la pubblicazione ufficiale dei decreti della Cancelleria Arcivescovile.

La ristrutturazione nel Vicariato di Recco-Uscio-Camogli

L’area collinare e costiera del Vicariato di Recco-Uscio-Camogli è stata oggetto di un profondo ripensamento strutturale, reso necessario da diverse contingenze. Tra queste, la rinuncia del parroco di Nostra Signora delle Grazie in Megli, i complessi lavori di restauro che interessano la parrocchia di Santa Margherita Vergine e Martire in Testana, e il desiderio, espresso da tempo all’Arcivescovo, da parte del parroco di Sant’Ambrogio di Uscio e di San Pietro Apostolo di Avegno di lasciare la cura pastorale attiva. Attualmente, la gestione temporanea di Testana, Megli e San Rocco di Recco è affidata all’Economo diocesano.

Per rispondere a queste esigenze, l’Arcivescovo ha decretato la nascita di una nuova Fraternità di parrocchie. La guida pastorale di questa nuova realtà è stata affidata a Monsignor Massimo Marasini, che lascia i suoi precedenti incarichi a Quarto per assumere il ruolo di Moderatore della cura pastorale. Monsignor Marasini sarà affiancato da un’equipe pastorale strutturata, composta da un aiuto pastorale, un diacono cooperatore e una comunità di religiose. Manterranno inoltre le loro funzioni di supporto don Arturo Rampollo, in qualità di vicario territoriale, e Dom Francesco Beda Maria Pepe, priore del Monastero di San Prospero. Il comunicato conferma la presenza e l’azione degli altri presbiteri già operanti nel vicariato, tra cui don Pasquale Revello (Polanesi), don Antonio Servetto (già parroco di San Rocco di Recco), don Michele Marconcini (Vexina), don Guido Salluard (Calcinara, Salto di Avegno e Terrile) e don Giancarlo Danami (Cassanesi, Piandeipreti e Tribogna). Sul fronte di Camogli, restano invariati gli incarichi di don Danilo Dellepiane (Santa Maria Assunta), don Francesco Marra (Rettore del Santuario del Boschetto) e don Davide Casanova (San Michele Arcangelo in Ruta, San Rocco di Camogli e Rettore di San Nicolò di Capodimonte).

Avvicendamenti e nuove nomine nel Vicariato di Quarto

Il trasferimento di Monsignor Marasini ha inevitabilmente comportato una riorganizzazione anche nel Vicariato di Quarto. In questa porzione della diocesi prenderà forma una seconda Fraternità di parrocchie, che accorperà le comunità di San Gerolamo, San Giovanni Battista, Santi Angeli Custodi di Quarto, San Giuseppe di Priaruggia e Santa Maria della Castagna.

La guida della nuova Fraternità di Quarto è stata affidata a don Stefano Bisio, che ne diventerà il Moderatore della cura pastorale, supportato da don Roberto Fiscer nel ruolo di aiuto pastorale. L’azione della Fraternità sarà ulteriormente sostenuta dai sacerdoti don Adriano Olcese, don Enrico Costigliolo e don Giuseppe Bernardini, oltre che dal diacono cooperatore Riccardo Arancio, coadiuvato dal diacono Carlo Polazzini