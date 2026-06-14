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Lavori

Nuova diga, la struttura continua a crescere: posato il 24esimo cassone: la struttura

Un passo avanti per il progetto del Consorzio PerGenova Breakwater, realizzato per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che vede uomini e mezzi impegnati in una complessa operazione corale tra terra e mare

cassone nuova diga
Foto d'archivio

Genova. La Nuova Diga Foranea di Genova continua a crescere. A pochi giorni dal superamento del primo chilometro di estensione, il cantiere guidato da Webuild ha posato con successo il ventiquattresimo cassone.

Un passo avanti per il progetto del Consorzio PerGenova Breakwater, realizzato per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che vede uomini e mezzi impegnati in una complessa operazione corale tra terra e mare.

“L’efficienza organizzativa del cantiere e la piena operatività delle squadre impegnate – si legge nella nota – si confermano elementi fondamentali per la realizzazione di uno dei progetti infrastrutturali più strategici per il sistema portuale italiano. Il cassone (40 metri di lunghezza, 25 di larghezza e 18,70 di altezza) ha infatti raggiunto la sua posizione sul fondale grazie a una serie complessa di operazioni in mare, condotte nel rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza e pur in presenza di condizioni meteo marine non sempre favorevoli”.

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