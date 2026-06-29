Nervi, minaccia i bagnanti con un ramo sulla passeggiata: arrestato

Genova. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia dopo avere dato in escandescenze lungo la passeggiata di Nervi.

L’intervento è scattato ieri alle 11:40 di domenica. Una donna aveva segnalato la presenza di un uomo che infastidiva i clienti di un locale e i bagnanti di uno stabilimento balneare.

Giunti sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato l’uomo, un trentenne cittadino marocchino evidentemente ubriaco, e lo hanno convinto ad allontanarsi.

Un’ora dopo è però arrivata un’altra segnalazione al 112: lo stesso uomo minacciava alcuni bagnanti con un grosso ramo. A quel punto i poliziotti hanno deciso di portarlo in questura, ma il trentenne ha iniziato a urlare, scalciare e dare gomitate e un dente è scivolato sugli scogli nel tentativo di fermarlo. Una volta a bordo dell’auto di servizio ha continuato a dare in escandescenze.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa di rito direttissimo.