Navetta Amt Lagaccio, la presidente del municipio: “Non si tolga un servizio essenziale”

Genova. Il Municipio Centro Est rinnova la richiesta di mantenere un servizio di trasporto pubblico dedicato al quartiere del Lagaccio, dopo la comunicazione che dal prossimo 1° luglio la navetta Taxi Bus sarà soppressa nell’ambito del piano di risanamento di AMT. Una richiesta che il Municipio aveva già formalizzato nei mesi scorsi con una specifica delibera e con una nota indirizzata all’assessore comunale alla Mobilità, chiedendo che il servizio, nato in via sperimentale nel 2024, diventasse strutturale in considerazione delle particolari esigenze del quartiere.

“Il Lagaccio è un quartiere che presenta fragilità sociali, urbanistiche e demografiche che richiedono un’attenzione particolare anche sul fronte della mobilità, soprattutto per la popolazione più anziana – dichiara la presidente del Municipio Centro Est Simona Cosso -. Per questo già diversi mesi fa, insieme all’assessore Alberto Cattaneo, avevamo chiesto che la navetta sperimentale diventasse un servizio ordinario. Sapevamo che non rappresentava la soluzione definitiva, ma era ed è un presidio importante per tanti residenti, in particolare per la popolazione più anziana, che ogni giorno si confronta con difficoltà negli spostamenti”.

La posizione del Municipio nasce anche dal confronto avviato nei mesi scorsi con AMT e con l’assessorato alla Mobilità, durante il quale era emersa la necessità di individuare un percorso amministrativo che consentisse di stabilizzare il servizio. Nella richiesta trasmessa al Comune, il Municipio aveva evidenziato come, pur registrando numeri contenuti, la navetta costituisse un concreto supporto alla mobilità locale in un quartiere caratterizzato da condizioni territoriali particolarmente complesse. Richiesta che aveva ricevuto parere positivo dall’Assessorato nella persona dell’assessore Robotti, il quale l’aveva trasmessa all’ente competente (la Città Metropolitana) affinché il servizio rientrasse nel Contratto di Servizio con AMT.

“Oggi la priorità è evitare che il Lagaccio perda un servizio essenziale prima che esista un’alternativa – prosegue Cosso -. Siamo certi che l’assessore Robotti, con il quale su questo tema c’è sempre stato un confronto serio e costruttivo, possa essere l’interlocutore giusto per individuare una risposta immediata ai cittadini e, allo stesso tempo, avviare un percorso per una soluzione più strutturata”.

La presidente del Municipio sottolinea inoltre che la vera soluzione di lungo periodo resta l’intervento di riqualificazione di via del Lagaccio, con il suo allargamento, necessario per consentire in futuro il passaggio di autobus di linea ordinari.

“Quello è l’obiettivo strategico sul quale sarà necessario reperire risorse importanti e lavorare insieme ai livelli amministrativi competenti – conclude Simona Cosso -. Fino a quando quell’intervento non sarà realizzato, però, il quartiere non può rimanere privo di un collegamento dedicato. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto che si apra quanto prima un confronto per individuare una soluzione che garantisca il diritto alla mobilità dei residenti e tenga conto delle specificità del Lagaccio”.