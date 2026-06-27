Mutui, in Liguria la richiesta media è di 125mila euro: scende l’età di chi li chiede

Genova. In Liguria la domanda di mutui per l’acquisto della casa è stabile con una richiesta media, nei primi cinque mesi dell’anno, pari a poco più di 125.700 euro.
I dati arrivano dell’Osservatorio di Facile.it, secondo cui è anche in calo l’età media dei richiedenti, che passa dai quasi 41 anni e mezzo dei primi cinque mesi del 2025 ai 40 anni del 2026. Rimane invece stabile il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato a 188.005 euro.
Guardando alla tipologia di tasso richiesto, il fisso resta quello preferito dai liguri, ma sale significativamente la quota di chi ha puntato ad un tasso variabile o misto, che passa in dodici mesi da meno dell’1% al 7,2% del totale.
Mutui, le differenze per province
Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Liguria nei primi cinque mesi del 2026 emergono differenze a livello locale.
Savona è la provincia ligure dove tra gennaio e maggio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (136.087 euro), seguita da La Spezia (126.679 euro) ed Imperia, con 123.796 euro.
Chiude la classifica regionale la provincia di Genova, dove la cifra media richiesta nei primi cinque mesi dell’anno è stata pari a 121.657 euro.