Museo di storia naturale, riapertura parziale nel 2027. Per la Loggia dei banchi pronto un nuovo progetto

Genova. Una parziale riapertura del museo di Storia naturale Andrea Doria entro la fine del 2027, ma per la riapertura totale si va al 2030. Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari, a margine della conferenza stampa del primo anno di lavoro della giunta Salis.
“Grazie agli interventi che abbiamo messo in piedi grazie alla direzione Lavori pubblici, non solo sul sistema elettrico ma anche sugli impianti antincendio contiamo di ottenere una Scia parziale che ci consentirà di avere una parziale agibilità entro fine 2027 e quindi di aprire almeno parte del museo per organizzare mostre temporanee”.
Più tempo servirà, invece, per la riapertura totale della struttura. “Stiamo lavorando a un masterplan che porti a valorizzare l’intero museo, uno dei importanti in Europa, su un traguardo di tempo più ampio, non meno di 5 anni dalla fine del 2025, per avere un museo completamente rinnovato che possa mantenere un rapporto forte anche con le scuole e con il territorio”.
A fine luglio ci sarà una commissione consiliare sul tema con sopralluogo sul posto. Novità annunciate anche per la Loggia dei Banchi, per cui la precedente amministrazione aveva pensato a un “museo della città”, opera bloccata dopo il ritrovamento di resti archeologici.
L’ultimo progetto vede la loggia come un centro polifunzionale al servizio del centro storico. “La settimana prossima avremo un primo progetto di fattibilità che include le linee guida concordate con la sovrintedenza – ha spiegato Montanari – si tratta di trovare il modo di valorizzare la struttura sull’intero piano di calpestio”.