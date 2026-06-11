Nuovo murale dedicato a Luzzati nella scuola Mermi di Sant’Eusebio: la festa per i 40 anni del plesso

Genova. Si è concluso con una grande festa collettiva e l’inaugurazione di un nuovo murale il progetto “La scuola Mermi: un percorso educativo lungo 40”, vale a dire la lunga rassegna dedicata ai primi 40 anni di vita del grande plesso scolastico di via Mogadiscio, che oggi ospita l’asilo nido Cantaegua, la scuola dell’infanzia Mimosa, la scuole primaria Andersen e la scuola secondaria di primo grado Lucarno.

Durante l’ultimo appuntamento di questa lunga celebrazione, che ha visto in questi mesi molteplici attività svolte dagli studenti insieme agli insegnanti, è stato svelato il nuovo grande disegno dedicato a Emanuele Luzzati, artista che decorò l’edificio delle scuole di Mermi (nate negli anni 80 durante la realizzazione dei nuovi quartieri residenziali della zona), con opere, disegni e maioliche ancora oggi custodite all’interno del plesso, divenuto quindi una vera e propria scuola-museo, unica nel suo genere.

Il murale è stato realizzato dalle docenti della scuola statale e comunale in collaborazione con Francesca Parodi e Antonio Crugliano di Casa Luzzati e con il patrocinio del Municipio IV Media Val Bisagno. Durante l’anno scolastico gli alunni hanno approfondito la figura e le tecniche artistiche di Luzzati, contribuendo alla realizzazione di un’opera ispirata ai personaggi delle fiabe di Hans Christian Andersen.

“Questo progetto ha permesso ai bambini di riscoprire una parte importante della storia della loro scuola e del loro quartiere attraverso il linguaggio universale dell’arte – ha commentato la consigliera municipale Armanda Magioncalda. Abbiamo voluto valorizzare l’eredità lasciata da Emanuele Luzzati a Mermi, trasformandola in un’occasione educativa capace di coinvolgere le nuove generazioni, rafforzando il legame tra scuola, territorio e cultura”.

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi e dalle maestre, un grande plauso al loro impegno che valorizza l’eredità che ci la lasciato il grande maestro – commenta Roberto D’Avolio, assessore del Municipio IV Media Valbisagno con delega alle scuole – Un progetto portato avanti in questi mesi dalle scuole del plesso con grande dedizione e che rende questa scuola ancora più preziosa per chi l’ha frequentata e per tutta la città”

La realizzazione del pannello è stata resa possibile grazie al sostegno di Cromology per l’Arte, progetto di mecenatismo promosso da Cromology Italia, di Leroy Merlin Genova nell’ambito dei progetti per il sociale e di Coop attraverso una sponsorizzazione dedicata alle attività educative e culturali del territorio.