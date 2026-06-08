Municipio Medio Ponente, nasce un nuovo sportello antiviolenza

Genova. Il municipio Medio Ponente, con il presidente Fabio Ceraudo e gli assessori Maria Neri, Elisa Somaglia e Davide Minzoni, promuove un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza e alle associazioni per la presentazione del nuovo sportello antiviolenza, che sarà attivo sul territorio municipale a partire dal 12 giugno.

Lo sportello sarà intitolato a Mara Tommei, “una donna per le donne”, figura significativa nel panorama municipale e cittadino per il suo impegno, in vita, a favore delle donne.

L’iniziativa, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, le associazioni, gli operatori e le operatrici del territorio, si terrà mercoledì 10 giugno alle 17, presso l’atrio di Palazzo Fieschi, in via Sestri 34, e rappresenta un’importante occasione di informazione, confronto e condivisione su un tema di grande rilevanza sociale.

“L’apertura del nuovo sportello antiviolenza rappresenta il risultato concreto di un percorso di sinergia avviato fin dall’inizio del mandato tra la Giunta municipale, il Centro Antiviolenza Mascherona, i Servizi Sociali territoriali del Municipio VI e il Centro Famiglie – fanno sapere i promotori -. Questa collaborazione ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere e di rafforzare la rete territoriale di supporto, offrendo alla cittadinanza un servizio di prossimità, facilmente accessibile, in grado di agevolare la presa di contatto con i centri antiviolenza e accompagnare le persone in percorsi di tutela e uscita dalla violenza”.

“Con questo sportello – sottolinea Maria Neri – il Municipio VI compie un passo importante verso una presenza ancora più concreta e capillare sul territorio, mettendo al centro la prevenzione, l’ascolto e il sostegno alle persone vittime di violenza. È fondamentale che le istituzioni, insieme alle realtà associative e ai servizi, lavorino in rete per garantire risposte tempestive ed efficaci”.