Municipio Centro Ovest, la maggioranza si ricompatta: “Condivisione preventiva delle scelte rilevanti”

Genova. “Le forze politiche che compongono la maggioranza del Municipio II Centro Ovest hanno condiviso un percorso finalizzato a rafforzare il confronto, la collaborazione e il coordinamento dell’azione politico-amministrativa. Nel corso delle ultime settimane si è sviluppato un confronto franco e costruttivo sui metodi di lavoro, sul ruolo dei gruppi consiliari e sulle modalità di partecipazione alle scelte che riguardano il territorio e la comunità del Municipio”.

Con queste parole inizia la nota stampa congiunta dei gruppi consigliari di centrosinistra del Municipio II Centro Ovest, divulgata in queste ore, che testimonia il tentativo di ricompattare la maggioranza, recentemente attraversata da malumori e tensioni.

“Da questo percorso nasce la volontà comune di consolidare un metodo basato sulla condivisione preventiva delle scelte più rilevanti, sulla valorizzazione del confronto tra le diverse sensibilità politiche della coalizione e sul rispetto reciproco dei ruoli istituzionali. Le forze di maggioranza confermano il proprio impegno a proseguire il lavoro amministrativo nell’interesse delle cittadine e dei cittadini del Municipio Centro Ovest, affrontando con spirito unitario le sfide che interessano il territorio e rafforzando gli strumenti di coordinamento e partecipazione interna”.

“In tale ottica è stato condiviso un documento organizzativo volto a favorire una maggiore programmazione delle attività, una più efficace comunicazione tra i gruppi e una più ampia condivisione delle iniziative politiche e istituzionali – si legge nella nota – La maggioranza ritiene che il confronto, anche quando caratterizzato da posizioni differenti, rappresenti un valore e uno strumento indispensabile per migliorare la qualità dell’azione amministrativa e garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni del territorio”.