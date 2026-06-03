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Vertenza

Moving, scatta lo sciopero: continua la protesta davanti al magazzino FedEx di Genova

Dopo la rescissione del contratto di appalto 80 lavoratori a rischio tra Genova e Savona

Generico giugno 2026

Genova. Due giornate di sciopero e la mobilitazione permanente davanti al magazzino FedEx di Genova, in via Pionieri e Aviatori d’Italia, nei pressi della Marina di Sestri Ponente. È questa la risposta arrivata dall’assemblea dei dipendenti della Moving, operanti in appalto per FedEx, riunitasi questa mattina in assemblea.

La vertenza è nata la scorsa settimana quando, nella notte tra venerdì e sabato, alle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti è arrivata una pec da parte della società Moving con la quale l’azienda comunicava l’avvenuta rescissione di tutti gli appalti da parte di FedEx. Un’operazione che ha immediatamente allarmato lavoratori e organizzazioni sindacali, considerato che sono coinvolte circa 500 lavoratrici e lavoratori a livello nazionale, di cui circa 80 tra Genova e Savona.

Nelle ultime ore Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Liguria sono venute a conoscenza dell’intenzione di FedEx di affidare il servizio, per la filiale di Genova, a due fornitori subentranti, determinando di fatto una suddivisione del cantiere. Una scelta che appare in contrasto con l’organizzazione storica del sito, da anni gestito da un unico fornitore.

Per questo motivo, in un’ottica di riduzione della filiera e nel rispetto della dignità e delle tutele occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto a FedEx di tornare sui propri passi e di affidare le attività a un unico fornitore, come peraltro è stato deciso per la filiale di Savona.

Intanto, questa mattina, l’assemblea dei lavoratori di Genova ha proclamato una prima azione di sciopero per le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2026, che interesserà tutto il personale driver e i magazzinieri della società Moving operanti presso il sito FedEx di Genova.

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