Muore in auto per un malore, la compagna dona un defibrillatore salvavita al Comune di Montoggio

Genova. Un dramma vissuto in prima persona che diventa un gesto di solidarietà a vantaggio di tutta la comunità. Questo è quello che è successo in queste settimane a Montoggio, il comune dell’entroterra alle spalle di Genova, incastonato tra la Val Bisagno e la Val Polcevera: una persona ha regalato al territorio un defibrillatore pubblico, che potrà salvare delle vite, come purtroppo non è successo al suo compagno, morto a seguito di un malore improvviso.

Il dramma si consumò a Creto, e lungo la stessa strada dove una vita si spense all’improvviso, oggi c’è una “scatola” che potrebbe salvarne altre. L’annuncio arriva dal comune stesso di Montaggio: “Memore di un lutto accaduto mentre transitava in auto nella zona di Creto insieme al suo compagno, che è improvvisamente deceduto a seguito di un fatale malore, una persona che non ha voluto rivelare la proprio identità ha deciso di donare nel suo ricordo un defribillatore DAE agli abitanti della frazione”

Lo strumento è ora disponibile, per le emergenze del caso, su un Totem LH allestito nei pressi del Ristorante dei Cacciatori. “L’Amministrazione Comunale e i cittadini di Montoggio partecipano al dolore di questa persona e la ringraziano per i suo atto di generosità“.