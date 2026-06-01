Morto in un incidente stradale Marios Oikonomou, ex difensore della Sampdoria: aveva 33 anni

Genova. Lutto nel mondo del calcio: è morto all’età di 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco che aveva militato in diversi club italiani tra cui la Sampdoria. Era ricoverato in condizioni estremamente critiche dallo scorso 23 maggio dopo un incidente stradale nella zona di Ioannina, la sua città natale.

Oikonomou è rimasto gravemente ferito nello scontro con un’auto mentre viaggiava in sella alla sua moto. Ricoverato per un trauma cranio-encefalico, era stato sottoposto a due craniectomie per decomprimere l’edema e il cervello. Secondo i media greci, negli ultimi giorni era stata avviata la procedura per il risveglio dal coma indotto, ma senza successo.

A dare notizia della sua scomparsa il Pas Ioannina, dove era cresciuto fino a debuttare come professionista. “Marios Oikonomou, un ragazzo che ha conquistato l’affetto e il rispetto di tutti noi, ci ha lasciati prematuramente. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi”.

Con la maglia della Sampdoria Oikonomou, ingaggiato a parametro zero dopo il periodo al Copenaghen, ha totalizzato 6 presenze tra febbraio e giugno 2023, l’anno della retrocessione in Serie B. Poi la stagione al Panaitolikos prima di ritirarsi dal calcio giocato. In Italia aveva giocato in Cagliari, Bologna (ben tre stagioni e 71 presenze), Spal e Bari.

La Samp gli ha tributato un post di saluto con una sua foto in blucerchiato: “Ciao Marios”.