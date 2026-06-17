Avvocati genovesi in lutto per l’addio al collega Stefano Sambugaro

Genova. Mondo dell’avvocatura genovese in lutto per la scomparsa dell’avvocato Stefano Sambugaro, morto questa notte all’età di 70 anni. Era malato da tempo e da un paio di settimane era ricoverato all’ospedale San Martino di Genova.

Noto penalista genovese, Sambugaro è stato a lungo consigliere dell’ordine degli avvocati di Genova. Tra il 2011 e il 2014 è stato componente dell’osservatorio carcere dell’unione camere penali italiane e fino al 2016 referente carcere per la camera penale regionale ligure.

Nel 2022 era stato nominato Garante per i detenuti del Comune di Genova, incarico da cui si era dimesso qualche tempo fa per motivi di salute.

Appassionato tifoso del Genoa e storico difensore del mondo ultrà rossoblu, oltre che avvocato in alcuni importanti processi legati alla criminalità organizzata, era anche molto attivo nel mondo dell’avvocatura genovese per iniziative molto amate dai suoi colleghi come il tradizionale ‘Legal party’, la festa degli Avvocati che si teneva tutti gli anni a luglio in una discoteca del Levante e il memorial calcistico in ricordo del collega Piero Franzosa.

Sulla comparsa di Stefano Sambugaro anche la deputata e consigliera comunale di Noi Moderati Ilaria Cavo: “Se ne va un grande avvocato, diventato anche un grande amico. Una di quelle persone che sanno guardare la vita sempre con positività e con il sorriso, con quell’attenzione ai dettagli che fanno la differenza. Il primo avvocato incontrato nella professione da giornalista, durante il processo a carico di Donato Bilancia, in cui Stefano rappresentava una delle famiglie delle vittime con un approccio professionale, umano e critico al tempo stesso”.