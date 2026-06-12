È morto Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi: aveva 60 anni

Genova. È morto all’età di 60 anni Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Lo ha comunicato “con profondo dolore” in una nota l’Aom, l’azienda ospedaliera metropolitana di Genova.

Da quanto si apprende, Rollero si è ammalato e aggravato nel giro di pochi mesi, fino alla nefasta notizia arrivata nella giornata di ieri.

“Medico di straordinaria competenza e grande umanità, il dottor Rollero ha rappresentato, anche durante il Covid, un punto di riferimento imprescindibile per colleghi e pazienti – comunica Aom -. La sua elevata professionalità, unita a una dedizione instancabile al lavoro ha contraddistinto il suo percorso umano e professionale, lasciando un segno profondo nella comunità ospedaliera e nel servizio sanitario”. L’azienda “esprime il più sentito cordoglio e si stringe con affetto alla famiglia e ai colleghi”.

Rollero era specializzato in endocrinologia e malattie di ricambio. Era arrivato come medico d’urgenza al Villa Scassi nel 2003, diventando primario nel 2001.

Dal 2015 al 2018 era stato anche il medico sociale della Sampdoria, che lo ricorda con un messaggio di cordoglio: “Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società”.

“Alessandro è stato un medico di straordinaria competenza, ma soprattutto una persona capace di unire professionalità, umanità e senso del dovere – lo ricorda l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. Nel suo lavoro al Pronto Soccorso del Villa Scassi ha rappresentato un punto di riferimento per pazienti e colleghi, affrontando con coraggio e dedizione anche i momenti più difficili della pandemia. Chi ha avuto modo di conoscerlo ne ricorda la disponibilità, l’equilibrio e la profonda attenzione verso gli altri. La sua perdita lascia un vuoto enorme, umano prima ancora che professionale. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutti i colleghi che oggi ne piangono la scomparsa rivolgo il mio più sincero e affettuoso abbraccio”.

Anche il Movimento 5 Stelle ligure e genovese esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa di Rollero: “Professionista competente e umano, punto di riferimento per colleghi, pazienti e per tutta la comunità ospedaliera, ha dedicato la propria vita al servizio della sanità pubblica, anche nei momenti più difficili. Alla famiglia, ai colleghi e a tutto il personale del Villa Scassi, la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze”.

“Ci sono persone che lasciano ricordi importanti: Alessandro Rollero era una di quelle persone. L’ho conosciuto durante uno dei tanti sopralluoghi in pronto soccorso. La sua accoglienza, la sua professionalità, ma soprattutto la sua trasparenza e la sua onestà intellettuale, mi avevano colpito profondamente. Portava con sé i numeri reali della crisi che stava vivendo il suo reparto e, insieme, un grido di dolore per una sanità che amava profondamente. Un abbraccio sincero alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”, aggiunge il coordinatore regionale del M5s Stefano Giordano.